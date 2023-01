Rheda-Wiedenbrück: Schneewittchen sucht ein Zuhause

Beim Pfedeschutzhof „Four Seasons“ in Lintel wünscht man sich für Katze Schneewittchen ein Zuhause, in dem sie Freigang genießen darf.

Die sechs Monate alte Katze, die derzeit auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ lebt, wird beschrieben als verschmust und aufgeschlossen gegenüber Menschen sowie Tieren. Ihr chronischer Katzenschnupfen macht ihr keinerlei Probleme, heißt es.

Auch eine medikamentöse Versorgung sei aktuell nicht notwendig. „Es kann sein, dass sie hin und wieder inhalieren muss, aber auch das macht Schneewittchen gut mit“, schreiben ihre Betreuer. Demnach liebt sie es, zu spielen und zu toben, genießt aber auch die Pausen und Streicheleinheiten.

Interessierte melden sich beim Pfedeschutzhof in Lintel

Bei „Four Seasons“ wünscht man sich für die Katze ein Zuhause, in dem sie genug Zeit bekommt, um anzukommen und Freigang zu genießen. Das Zusammenleben mit anderen Katzen oder Hunden sei für sie kein Problem. Schneewittchen ist kastriert, geimpft und gechipt. Wer sie kennenlernen möchte, nimmt Kontakt mit dem Pferdeschutzhof am Heideweg in Lintel auf, Tel. 05242/377604.