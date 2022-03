Kaufhaus für Flüchtlingskinder in Rheda-Wiedenbrück

In dem Kaufhaus können sich Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, kostenlos Spielsachen und Kuscheltiere aussuchen.

Kostenloses Spielzeug und Kuscheltiere erhalten geflüchtete Kinder aus der Ukraine demnächst in Rheda-Wiedenbrück. Joel Otta (Leiter des Ordnungsamts), Carsten Engelbrecht (Vorstand Pro Arbeit), Bürgermeister Theo Mettenborg und Projektkoordinatorin Daniela Sander (v. l.) freuen sich, dass das Kinderkaufhaus bald an den Start gehen kann.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ein Kaufhaus speziell für Kinder, die mit ihren Familien oder allein aus der Ukraine geflüchtet sind: Das plant die Stadt Rheda-Wiedenbrück in Kooperation mit dem gemeinnützigen Beschäftigungsträger Pro Arbeit.

Trost und Zuversicht spenden

Um das Kinderkaufhaus mit reichlich Spielzeug, Kuscheltieren und ähnlichem ausstatten zu können, sammelt der Second-Hand-Verkauf von Pro Arbeit an der Ringstraße ab sofort entsprechende Artikel. Die gespendeten Spielzeuge sollen Flüchtlingskindern zur kostenlosen Auswahl angeboten werden. Da viele Kinder nur mit dem Allernötigsten fliehen konnten, soll ihnen ein Besuch im eigens für sie eingerichteten Kaufhaus etwas Trost und Zuversicht spenden, so der gemeinsame Plan von Stadtverwaltung und Pro Arbeit.

Die Second-Hand-Profis des Vereins nehmen Spielzeug an und sortieren die Sachspenden für das geplante Kinderkaufhaus, das in der Nähe des Recyclinghofs eingerichtet wird. Ende dieser Woche wird es voraussichtlich seine ersten kleinen Kunden empfangen können. „Die Kinder haben jede Hilfe verdient, die wir ihnen geben können“, ruft Theo Mettenborg zu Spenden auf. Er bedankt sich beim Team von Pro Arbeit, dass diese Lösung kurzfristig möglich macht.

Bürger, die gut erhaltenes, noch nutzbares Spielzeug abgeben wollen, können dieses jeweils montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr im Second-Hand-Verkauf an der Ringstraße 139c vorbeibringen. „Alle Spielzeuge, die im gesamten Monat März bei uns abgegeben werden, gehen nicht in den Verkauf, sondern werden kostenlos an die geflüchteten Kinder ausgegeben“, erläutert Daniela Sander, Projektkoordinatorin bei Pro Arbeit.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Gesammelt wird nur Spielzeug für Kinder aller Altersklassen, jedoch keine Bekleidung. Gesucht werden auch Ehrenamtliche, die sich an der Verteilung im Kinderkaufhaus beteiligen wollen. „In welchem Umfang es öffnet, ist auch davon abhängig, wie viele Ehrenamtliche mitwirken“, erläutert die Stadtverwaltung. Freiwillige können sich per E-Mail an Daniela Sander wenden: d.sander@proarbeit.biz.