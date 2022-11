„Kaufland-Kreisel“ in Rheda ab sofort gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Am Kaufland in Rheda ist der Kreisel gesperrt.

Der Kreisverkehr am Kaufland ist Rheda ist gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Im Kaufland-Kreisel hat es sich ausgedreht – zumindest vorerst. Der Kreisverkehr an der Einmündung Bahnhofstraße/Fontainestraße in Rheda ist ab sofort bis zum 25. November voll gesperrt. Darauf hat die Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück kurzfristig hingewiesen.

Arbeiten an Straße und Kanal

Grund sind Straßen- und Kanalbauarbeiten in diesem Bereich. Diese machten eine Vollsperrung des Kreisels unumgänglich, heißt es aus dem Rhedaer Rathaus. Auch eine teilweise Vorbeifahrt am Kaufland-Kreisel sei aktuell nicht mehr möglich.

Daher sind auch die Bahnhofstraße zwischen Neuer Wall und Am Stadtgraben sowie die Fontainestraße zwischen Am Rondell und Am Stadtgraben gesperrt. Umleitungen sind über Fürst-Bentheim-, Ring- und Bahnhofstraße beziehungsweise über Neuer Wall, Großer Wall, Widum- und Berliner Straße ausgeschildert.

Weitere Sperrung folgt

Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Damit sind die Behinderungen aber noch nicht zu Ende. Nach Wiederherstellung der Fahrbahn des Kreisverkehrs wird die Bahnhofstraße zwischen dem Kreisel und der Einmündung Am Stadtgraben wegen Straßen- und Kanalbauarbeiten bis voraussichtlich Ende Februar gesperrt.