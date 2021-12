Kein organisierter Karneval in Rheda-Wiedenbrück

Am 11. November soll die nun abgebrochene Session fortgesetzt werden, kündigt die Karnevalsgesellschaft (KG) Helü an. Das Stadtprinzenpaar Prinz Holger I. und Ekea I. (Johannpaschedag) stünde weiterhin zur Verfügung, teilt Vorsitzender Jörg Johannpaschedag mit.

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Straßen- und Saalkarneval in Rheda-Wiedenbrück fallen in der laufenden Session ins Wasser. Zumindest das Rosenmontagskomitee (RMK) und die Karnevalsgesellschaft (KG) Helü haben die Planungen für beendet erklärt. Der Wiedenbrücker Carnevalsverein (WCV) „Grüne Funken“ kann sich eigenen Angaben zufolge erst in einigen Tagen äußern, wie er weiter vorgehen möchte.

Zuversicht erloschen

„Nach dem Auftakt und der Prinzenproklamation waren wir zuversichtlich, dass wir unseren in der Organisation bereits sehr weit fortgeschrittenen Sitzungskarneval unter 2Gplus-Bedingungen feiern können“, sagt Jörg Johannpaschedag, Vorsitzender der KG Helü. Gleichwohl sei nie ein Hehl daraus gemacht worden, dass man auf Sicht zu fahren gedenke. Letztlich habe ihnen die Corona-Entwicklung der vergangenen Wochen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kritik am Land

Kritik übt Johannpaschedag an der NRW-Landesregierung, die den Sitzungskarneval für „abgesagt“ erklärt hatte, was sich im Nachhinein jedoch lediglich als ein Appell entpuppte. Dabei hätte ein generelles Verbot vieles vereinfachen können, meint der Helü-Chef, und hat bereits geschlossene Verträge mit Künstlern und Festwirten im Sinn. Die ganze Verantwortung und das finanzielle Risiko seien auf die Vereine abgewälzt worden.

Flickenteppich vermeiden

Um einen Flickenteppich zu vermeiden, habe man in stetem Austausch mit anderen Vereinen in der Region entstanden, so Johannpaschedag weiter. „Ziel war es immer, die Situation verantwortungsbewusst und sachgerecht zu bewerten. Im Zuge dessen waren wir uns einig, dass unter den aktuellen Bedingungen keine weiteren Veranstaltungen in der laufenden Session durchgeführt werden.“ Saalfeste und Rosenmontagszüge ließen sich derzeit nicht mit gutem Gewissen durchführen.

Längere Pause

Besonders enttäuschend sei die Entscheidung für die Aktiven, weiß Johannpaschedag, „die mit ihren Vorbereitungen schon sehr weit waren“. Eine Verschiebung der Veranstaltungen auf einen späteren Termin außerhalb der Session ist aus Sicht der KG Helü nicht zielführend. „Wir werden die Session am 11. November des kommenden Jahres ganz normal weiterführen und da wieder anfangen, wo wir jetzt aufgehört haben.“

Sicherheit geht vor

Auch das Rosenmontagskomitee (RMK) sagt den Straßen- sowie Zeltkarneval für die laufende Session aufgrund des Pandemiegeschehens ab. „Karneval mit Abstand, Atemschutzmaske und ständigen Personenkontrollen ist für uns nicht vorstellbar und entspricht keineswegs dem Naturell eines fröhlichen, ausgelassenen Narrenwesens, wie wir es kennen und lieben“, sagt Vorstandsmitglied Martin Schroedter. „Kein Hygienekonzept kann dies gewährleisten, daher wäre alles andere als eine Absage in unseren Augen verantwortungslos und nicht vermittelbar.“ Der für den 16. Januar geplante RMK-Neujahrsempfang entfällt ebenso.