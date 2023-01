Kernbereich Rheda: Jeder Fünfte nutzt Förderprogramm

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die ergraute Fassade frisch tünchen oder den unwirtlichen Hof hübsch herrichten lassen und dafür öffentliche Mittel in Anspruch nehmen? Das ist möglich im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für den Kernbereich von Rheda. Dank des Programms dürfen Bürger, die eine Immobilie im Zentrum von Rheda besitzen, Zuschüsse vom Land erwarten bei Instandsetzung und Sanierung von Fassaden, der Begrünung von Dächern und Fronten oder der Öffnung versiegelter Flächen.

Mit rund 70 Eigentümern oder Verwaltern Gespräche geführt

Inzwischen haben die Quartiersmanagerinnen Maria Papoutsoglou und Anna Fortmeier eigenen Angaben zufolge mit rund 70 Eigentümern oder Verwaltern Gespräche geführt. Jeder Fünfte habe bereits eine Maßnahme realisiert oder befinde sich in der Umsetzungsphase. Vor allem die Reinigung und der Neuanstrich von Fassaden sei ein häufig gefördertes Vorhaben, aber auch bei der Sanierung schadhafter Fachwerkschnitzereien dürften Besitzer mit öffentlichen Mitteln rechnen. Darüber hinaus wolle man ökologische Verbesserungen wie Fassadenbegrünungen honorieren, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Zumindest in einem Fall sei die Umgestaltung einer bisher vollständig versiegelten Hofeinfahrt subventioniert worden, schreibt eine Sprecherin. Nachdem dort nun durchlässige Öko-Pflastersteine verlegt worden seien, könne Regenwasser an Ort und Stelle versickern.

Ziel des Programms, das auch von Land und Bund unterstützt wird, ist die Verschönerung der Stadt bei gleichzeitiger ökologischer Verbesserung und Wiederherstellung ansehnlicher Fassaden und ihrer Bestandteile. Die Möglichkeiten sind der Verwaltung zufolge vielfältig: Ebenso wie die Beseitigung störender Verkleidungen oder von Werbeanlagen könne auch die künstlerische Gestaltung oder die lichttechnische Inszenierung von Häuserfronten gefördert werden. „Die Wiederherstellung erhaltenswerter und ursprünglicher Fassaden- und Putzgliederungen ist genauso möglich wie die Neuanlage von Vorgärten, die Entsiegelung von Flächen, die Anlage von Fahrradstellplätzen oder die Reparatur historischer Gebäudebestandteile“, heißt es.

Fachleute im Stadtteilbüro Rheda helfen weiter

Ein Gespräch mit den Fachleuten im Stadtteilbüro Rheda, Großer Wall, empfehle sich für jeden, der eine Verbesserung seines Grundstücks in Angriff nehmen wolle, heißt es. Voraussetzung ist, dass es sich im Plangebiet befindet. Ob das der Fall ist, weiß natürlich auch das Team im Stadtteilbüro, 05242/4068394. Offene Sprechzeiten montags von 13 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr sowie nach Absprache. Weitere Informationen sind darüber hinaus im Internet zu finden.