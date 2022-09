Kind bei Radfahrprüfung in Wiedenbrück angefahren

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ausgerechnet während der Radfahrprüfung der Viertklässler der Gebrüder-Grimm-Schule am Burgweg in Wiedenbrück ist am Dienstagmorgen eine Elfjährige in einen Unfall verwickelt worden. Wie alle anderen Kinder auch war das Mädchen auf einer festgelegten Prüfstrecke unterwegs, als es in Höhe des Sportplatzes am Burgweg gegen 9.45 Uhr von einem Treckergespann überholt und angefahren wurde.

Walze angehängt

Der Mann am Steuer war dort in der Absicht unterwegs, den Spielfeldrasen mit einer angehängten Walze zu bearbeiten. Das Mädchen stürzte, blieb aber unverletzt. Lediglich ihr Fahrrad nahm Schaden. Der 49-Jährige am Steuer des landwirtschaftlichen Geräts setzte seine Tour fort, ohne anzuhalten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Insgesamt waren an dem Tag 51 Kinder auf der Prüfstrecke unterwegs. 47 erhielten anschließend den begehrten Fahrradführerschein.