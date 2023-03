Kleingärtner in Wiedenbrück hoffen auf Unterstützung

In die Jahre gekommen ist das Gelände des Kleingartenvereins an der Volmaristraße in Wiedenbrück. Sie hoffen nun auf Unterstützung.

Der Blick in den Verteilerkasten katapultiert Betrachter zurück in die Zeit des Wirtschaftswunders. Die Sicherungen unter den Schraubfassungen auf schwarzem Bakelit sind ein Indiz dafür, dass sich jemand Fachkundiges der Elektroinstallation annehmen sollte. Fotos: von Stockum

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Wenn es erst einmal richtig Frühling werde und das Grün zu sprießen beginne, dann sei die Atmosphäre eine ganz andere, sagt Vorsitzende Valentina Korobowa beim Gang über das Gelände des Kleingartenvereins an der Volmaristraße in Wiedenbrück. Im Augenblick jedoch ist die Stimmung etwas getrübt bei denen, die das Areal in Schuss halten – was allerdings weniger an der anhaltenden Vegetationspause liegt.

Valentina Korobowa: „Ohne Unterstützung schaffen wir das nie“

Anfang dieser Woche haben Valentina Korobowa und ihre Stellvertreterin Elena Loginov Briefe an Firmen in Rheda-Wiedenbrück verschickt, in denen sie um Hilfe bitten. „Ohne Unterstützung schaffen wir das nie“, sagt die Vorsitzende, während sie im Vereinsheim mit dem Charme der 1960er-Jahre sitzt. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. 1967 gegründet auf einer Fläche, die sich in kirchlicher und kommunaler Hand befindet, kümmern sich aktuell etwa 60 Mitglieder „mit sehr großer Hingabe“ um die Pflege und Instandhaltung der Parzellen und der gemeinschaftlichen Infrastruktur.

Inzwischen ist der Verein aber an dem Punkt angelangt, wo es mit Pflegen und Flicken nicht mehr getan ist. „Ich habe jedes Mal Angst, wenn unsere Männer da reinsteigen“, weist Valentina Korobowa auf das niedrige Kabuff hin. Hinter der grün lackierten Stahltür verbergen sich zwei große Druckbehälter und eine Pumpe, die ebenso wie das ganze Drumherum im Wesentlichen aus den 1960er-Jahren stammen. Immer häufiger bleibt das Wasser aus, manchmal tagelang, sagt die Vorsitzende. Dann kriechen Mitglieder in den Schacht und versuchen, die antiquierte Technik wieder flott zu bekommen. Bislang ist das immer gelungen. Der Aufwand, der dazu betrieben werden muss, wächst von Mal zu Mal. „Kennen Sie das?“, fragt Valentina Korobowa und deutet im hinteren Teil des Vereinsheims auf den elektrischen Durchlauferhitzer über der Edelstahlspüle.

Beim Wirtschaftswunder stehengeblieben

Die Spätaussiedlerin muss lachen, als sie erzählt, wann sie erstmals in Kontakt mit so einem Teil gekommen ist. „1993 in der Aufnahmestelle in Unna-Massen hingen diese Geräte überall“, erinnert sich die Russlanddeutsche an die erste Zeit in der damals noch neuen Heimat. Der Blick in den Verteilerkasten katapultiert Betrachter zurück in die Zeit des Wirtschaftswunders. Die Sicherungen unter den klobigen Schraubfassungen auf schwarzem Bakelit sind ein untrügerisches Indiz dafür, dass sich jemand Fachkundiger dringend der Elektroinstallation annehmen sollte. Hätte die Kiste von 1954 ein Tachometer, er wäre schon zweimal rum. Ob Heizung oder die Holzfenster mit Einfachverglasung, die sanitären Einrichtungen oder große Teile des Mobiliars – alles auf dem Gelände der Kleingärtner atmet Geschichte.

Kurswechsel lässt Mitglieder hoffen

Weil ständig aufs Neue die uralten Abflussrohre verstopft gewesen sind, halten es die Kleingärtner an der Volmaristraße inzwischen so wie viele Südeuropäer: Papier wird nicht in der Toilette heruntergespült. Es gehört stattdessen in den Abfalleimer. Dieser Umstand wie auch die anderen führten dazu, dass der Verein 2017 einen ersten Antrag auf finanzielle Unterstützung bei der Sanierung der Sanitär- und Heizungsanlage sowie der Wasserversorgung bei der Stadt stellte. Er wurde ebenso abgelehnt wie die inhaltlich identischen Schriftstücke, die 2019 und 2021 im Rathaus eingingen. Im vergangenen Jahr aber hatte sich der Wind gedreht. Das Pumpenhaus: Hinter der grün lackierten Stahltür verbergen sich zwei große Druckbehälter und eine Pumpe.

Während einer Sitzung des Bauausschusses im August 2022 machte die Verwaltung mit Blick auf das Anliegen des Vereins darauf aufmerksam, dass bei der Bezirksregierung Detmold ein Förderprogramm für die Sanierung von Dauerkleingärten besteht. Antragsteller für die möglichen Zuwendungen des Landes (es übernimmt bis zu 60 Prozent der Ausgaben) kann allerdings nur die Stadt sein. Der Rat entschied einige Wochen später, es zu versuchen. Gleichzeitig ließ man für den Fall eines positiven Bescheids für 2023 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15 000 Euro zur Restabdeckung bereitstellen.

Aufgeschmissen ohne Unterstützung

Vorsitzende Valentina Korobowa ist guter Dinge, dass noch in diesem Monat eine abschließende Entscheidung in den politischen Gremien gefällt werden wird. „Wir machen, was wir können“, sagt die Kleingärtnerin, „aber ohne fremde Hilfe kommen wir nicht mehr weiter.“ Immerhin hat der Spendenaufruf des Vereins schon wenige Tage nach Bekanntgabe ein erstes Ergebnis erzielt: Bauunternehmer Stefan Esau ließ der dankbaren Gemeinschaft 1000 Euro zukommen.

Die Verwaltung gab die zu erwartenden Kosten zur Instandsetzung der Abwasser-, Sanitär- und Gaskesselanlagen im vergangenen Jahr mit 37 500 Euro an. Das wäre zumindest ein Anfang: Pumpenhaus und Elektroinstallation brauchen ebenfalls eine Menge Zuwendung, außerdem die Holzfenster und einige andere Dinge mehr. Angesichts dessen hoffen Valentina Korobowa und ihre Mitstreiter auf weitere Spender. Informationen zum Verein erhalten Interessenten bei der Vorsitzenden unter 01525/1475223 sowie im Internet unter www.kleingartenverein-wd.de. Dort ist auch die Bankverbindung hinterlegt.

Öffentliche Naherholungsfläche

Die Stadt hat in ihrem Pachtvertrag mit dem Kleingartenverein vorgesehen, dass die Benutzung der Wege und Flächen der gesamten Bevölkerung zwecks Entspannung und zum Durchatmen zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund ist die rund 8400 Quadratmeter umfassende Anlage für viele Menschen eine Möglichkeit der Naherholung geworden. Valentina Korobowa spricht von einer wundervollen Atmosphäre, die sommertags herrsche, wenn die international aufgestellte Gemeinschaft sich den 23 Parzellen widme. „Zuhause im eigenen Garten prüddelt jeder für sich allein vor sich hin“, sagt die Vorsitzende, „hier aber ist es gesellig, man hilft sich gegenseitig, die Kinder spielen miteinander, es ist einfach ein schönes Klima.“Was vertraglich nicht geregelt ist: die Nutzung der Gebäude. Im Augenblick lässt der Verein ohnehin weniger gern Gäste ins Haus.

Was vertraglich nicht geregelt ist: die Nutzung der Gebäude. Im Augenblick lässt der Verein ohnehin weniger gern Gäste ins Haus – weil es ihm unangenehm ist. Die Mitglieder gehen allerdings davon aus, dass nach einer angestrebten Instandsetzung die Nutzungsfrequenz spürbar ansteigen wird. Dann werde es auch wieder möglich sein, das Domizil der Hobbygärtner an Interessenten aus der Gemeinschaft zu vermieten, sagt Korobowa. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Zunächst hofft man auf positive Signale aus Politik und Unternehmen.