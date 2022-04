Klostergespräch in Wiedenbrück dreht sich um Toleranz

Was ist Toleranz und wo hört sie auf? Darüber wurde in der Reihe Klostergespräche diskutiert.

In das Refektorium des ehemaligen Franziskanerklosters hatte die Klostergenossenschaft Wiedenbrück eingeladen. Im Rahmen der Reihe Klostergespräche ging es um Toleranz. Das Foto zeigt (vorne, v. l.) Christoph Ingenohl, Moderator Thorsten Wagner-Conert und Gudrun Bauer im Gespräch. Die stellvertretende Bürgermeisterin meinte, dass man sich in Rheda-Wiedenbrück dank vieler Menschen, denen Toleranz und Mitgefühl wichtig sei, glücklich schätzen könne.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Um das Thema Toleranz hat sich die dritte Auflage der Klostergespräche im Refektorium des ehemaligen Franziskanerklosters Wiedenbrück gedreht. Moderator Thorsten Wagner-Conert begrüßte dazu die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Bauer und den ehemaligen leitenden Polizeidirektor der Kreispolizeibehörde, Christoph Ingenohl, der sich nun im Ruhestand befindet.

Gesetze sind zu achten

Zunächst wurden die Gäste zum Thema gehört. Toleranz sei nicht in Stein gemeißelt, eher etwas, das man tagtäglich neu erarbeiten müsse, sagte eine Besucherin. Ein anderer meinte, dass man sein Gegenüber verstehen müsse, um seine Meinung oder seine Art zu leben tolerieren zu können. Eine Frau äußerte, dass Toleranz auch viel mit Akzeptanz und Gelassenheit zu tun habe. Für den Polizeichef a.D. endet Toleranz da, wo Gesetze verletzt werden. Polizisten auf der Straße seien dazu verpflichtet, tolerant zu sein und dann, ohne ihre eigene Meinung, einen Bericht über den Hergang eines Geschehens zu schreiben.

Gudrun Bauer, die viele Ehrenämter ausübt, unter anderem als Ombudsfrau in der Integration, betonte, dass sie einen niedrigen Level habe, wenn es um Toleranz geht. Ihre würde immer dann schwinden, wenn Menschen schlecht behandelt werden, oder jemand meine, sie „veräppeln“ zu können. „Dann werde ich gefährlich leise“, verriet sie.

Gesellschaft hat sich verändert

In der Runde wurde darüber diskutiert, dass sich die Gesellschaft verändert habe. Menschen würden mit Dreck werfen, besonders über die sozialen Medien, weil es einfach sei, man niemandem direkt gegenüberstehend etwas ins Gesicht sage. Hinzu komme, dass die Vorstellung von Werten abnehme. Die Vielfalt der Kulturen nehme zu und somit andere Lebensvorstellungen.

Appell für frühe Wertevermittlung

Thorsten Wagner-Conert stellte die Frage in den Raum: „Wer Werte hat, führt ein Leben voller Kämpfe und Konflikte – würden Sie das unterschreiben?“. Man müsse mehr miteinander reden, sich andere Meinungen anhören sowie auch andere Vorstellungen vom Leben. Dann gelte es, Lösungen zu finden oder die Meinung zu akzeptieren, lautete der allgemeine Tenor. Einig waren sich alle Anwesenden darin, dass Menschen einsamer geworden seien und es nun eine gesellschaftliche Aufgabe sei, Werte zu verbreiten, sie zu leben und in alle Schichten mitzunehmen, auch zu den Menschen, denen eigentlich alles egal ist. Das sollte im frühen Kindesalter beginnen.

Nächstes Thema: „Heimat – mehr als ein Ort?“

Was Werte sind, wofür sie stehen, und wie man sie vermitteln kann, sei ein interessantes Thema für weitere Klostergespräche, schlug der Moderator vor. Er merkte an, dass die Klostergemeinschaft allein schon durch ihre vielen Ehrenamtlichen positive Werte vorlebe. Die nächste Auflage der Klostergespräche findet am Dienstag, 21. Juni, ab 19 Uhr statt. Thema: „Heimat – mehr als ein Ort?“