Klostergespräch in Wiedenbrück zum Klimawandel

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Um dem Klimawandel etwas Wirksames entgegensetzen zu können, braucht es Bereitschaft zur Zusammenarbeit sowie eine kluge Kombination aus Anreizen zur Änderung des Konsumverhaltens und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das ist das Fazit des jüngsten Klostergesprächs. Moderatorin Bettina Windau, Vorstandsmitglied der Genossenschaft Kloster Wiedenbrück, wollte insbesondere positive Entwicklungen und gute Beispiele, die es in der Rheda-Wiedenbrück bereits gibt, hervorheben. Als Gesprächspartner hatte sie Bürgermeister Theo Mettenborg, der Rat und Verwaltung repräsentierte, sowie Dr. Wolfgang Tietz von der Lokalen Agenda, der für die Zivilgesellschaft steht, zu Gast im Refektorium.

Von Windenergie bis Biogas

Auf ihre Frage an Mettenborg, was die größten Erfolge in Sachen Klimaschutz in Rheda-Wiedenbrück in den vergangenen Jahren gewesen seien, nannte dieser die Windkraftanlagen der Energie-Genossenschaft und das Modell „Energiesparen macht Schule“. Aus den Reihen der Gäste waren noch weitere positive Beispiele zu hören wie die kostenlose Energieberatung, die Hackschnitzelanlage auf dem Bauhof, wo direkt der Grünschnitt verheizt wird, die Biogasanlage Hansmeier, die das Wiedenbrücker Hallenbad heizt, die Solardachoffensive und die Obstbaumaktionen. Und wie gut ist die Stadt wirklich in Sachen Klimaschutz unterwegs? Dazu wurden im Rahmen der Veranstaltung im Kloster folgende Daten präsentiert: Rheda-Wiedenbrück stehe bei Strom aus erneuerbaren Energien mit 1,28 Kilowatt je Einwohner besser das als andere deutsche Städte im Vergleich.

Bei der Infrastruktur der Ladesäulen sei die Doppelstadt gleichauf mit dem Landesdurchschnitt und bei der Anzahl neuer Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie mit 40,8 Prozent schlechter als der NRW-Durchschnitt, der bei 50,2 Prozent liege. Aus den Reihen der Gäste wurde angeregt, dass es gut wäre, wenn die Stadt autark wäre und die Windkraft für die Versorgung aller Haushalte in der Doppelstadt ausreichen würde. Doch wie bekommt man das mit der Wärme hin? „Da muss es einen Quantensprung geben und viele Akteure, die das mitmachen“, sagte Mettenborg und fügte hinzu, dass es für den Klimaschutz Geld geben müsse. Es werde Lösungen geben, und insbesondere solche Bestandsbauten müssten in den Fokus genommen werden, die „nicht mal eben“ mit einer Wärmepumpe nachgerüstet werden können.

Bürger durch Anreize motivieren

Wenn das Geld nicht aufgebracht werden könne, das für notwendige Maßnahmen benötigt wird, dann müsse ein jeder in naher Zukunft mehr bezahlen, meinte Dr. Wolfgang Tietz von der Lokalen Agenda 21. „Sonne und Erdwärme kosten nichts, Öl und Gas schon“, merkte er an. Man müsse den Menschen Anreize geben, dann seien sie bereit etwas zu tun. Elisabeth Frenser vertrat die Ansicht, dass man alle Möglichkeiten zur Wärmegewinnung in einen Topf werfen müsse wie beispielsweise Abwärme großer Firmen und Wärme von Biogasanlagen. Tietz appellierte, Bürgerbeteiligung konsequent umzusetzen, weil die Bereitschaft, etwas zu ändern, dann deutlich höher sei, als wenn einem nur alles diktiert werde. Während der Diskussion klang auch das Thema „Produktion und Umgang mit Lebensmitteln“ an. Dieses soll Inhalt eines Klostergesprächs, wahrscheinlich im März, sein.