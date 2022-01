Kokain auf Rheda-Wiedenbrücker Firmengelände versteckt

Der Angeklagte soll vorgehabt haben, gut 32 Kilogramm Kokain in den Umlauf zu bringen. Der Wiederverkaufswert: etwa 1,2 Millionen Euro.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ab Freitag, 4. Februar, wird vor dem Landgericht in Bielefeld einem 51-Jährigen der Prozess gemacht wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Fünf Verhandlungstage sind zunächst angesetzt. Der Angeklagte soll mit mehreren, noch nicht ermittelten Komplizen vorgehabt haben, gut 32 Kilogramm Kokain in den Umlauf zu bringen. Der Wiederverkaufswert dürfte bei etwa 1,2 Millionen Euro liegen.

So weit kam es jedoch nicht: Der Mann war bereits beim Versuch ertappt worden, die Droge aus einem Versteck auf einem Firmengelände in Rheda-Wiedenbrück zu holen.