Kolpingsfamilie Rheda organisiert Aktion Rumpelkammer

Aktivposten: Norbert Milchers (l.) und Franz Kersting sind die Motoren der Aktion Rumpelkammer, die am 22. Januar nach einem Jahr Pause wieder durchgeführt werden soll. Sie appellieren an die Bevölkerung, die Feiertage zum Ausmisten der Kleiderschränke zu nutzen.

Rheda-Wiedenbrück (wl) - Erstmals seit dem Start 1966 musste im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Aktion Rumpelkammer der Kolpingsfamilien im Bezirk Wiedenbrück ausfallen. Jetzt wagen die Aktiven den Neuanfang.

Auch Bettwäsche und Schuhe dringend gesucht

Im kommenden Jahr soll die Sammlung von Altkleidern, Bett- und Haushaltswäsche sowie Schuhen am Samstag, 22. Januar, unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln wieder durchgeführt werden. Für die Kolpingsfamilien ist die Aktion wichtig, weil sie aus dem Erlös die Jugend- und Erwachsenenbildung sowie die Entwicklungshilfe unterstützten.

Brauchbare Kleidung wandert nicht in den Reißwolf, sondern wird der Wiederverwertung zugeführt. Lediglich Kleidungsstücke, die nicht mehr angezogen werden können, werden an die Industrie zur Produktion von Putzlappen veräußert, informieren die Organisatoren. Sie hoffen, dass möglichst viele Bürger ihre Kleiderschränke in den kommenden Wochen durchforsten und nicht mehr Benötigtes aussortieren.

Kleidertüten liegen an 20 Stellen im Stadtgebiet aus

Die Kolpingsfamilie Rheda engagiert sich seit Jahrzehnten bei der Aktion Rumpelkammer an vorderster Front. Franz Kersting und Norbert Milchers gehören zu den Aktivposten. Derzeit sind die beiden damit beschäftigt, die Entnahmeboxen für die Kleidertüten zu bestücken. Knapp 20 von diesen Ständern werden sie direkt nach Weihnachten an markanten Stellen im Stadtgebiet verteilen. Standorte sind die Kirchen St. Johannes und St. Clemens Rheda, St. Vitus St. Vit, Herz-Jesu Batenhorst, das Pfarrbüro St. Clemens, der Tönnies-Werksverkauf, die Bäckerei Nordgerling, der Hit-Markt, der Hof Mettenborg an der Wegböhne, das Rathaus, die Kreissparkasse und die Volksbank in Rheda, der Hof Kersting am Wöstering, das Altenheim St. Elisabeth, die TTM-Tankstelle Herzebrocker Straße, die Bäckerei Reker an der Herzebrocker Straße und der K&K-Markt Rheda.

Die Kleidersäcke sollten am Samstag, 22. Januar, spätestens um 8 Uhr morgens gut sichtbar herausgestellt werden. Freiwillige Helfer der Kolpingsfamilie und der Katholischen Landjugendbewegung werden die Säcke einsammeln und zum Verladeplatz am Werl bringen. Wer möchte, kann auch seine gepackten Tüten in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr direkt dort abgegeben.

Kein gemütliches Beisammensein zum Abschluss

Schade ist es aus Sicht der Organisatoren, dass die Helfer nach der Aktion nicht wie üblich beisammensitzen können. „Das müssen wir wegen der Ansteckungsgefahr ausfallen lassen“, bedauern Milchers und Kersting. Sie wollen aber vielleicht einen Stand mit heißen Getränken für die Helfer auf dem Platz aufstellen und hoffen, dass sie im Frühjahr einen kleinen Dankeschön-Abend für alle Aktiven durchführen können.