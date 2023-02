Komödienspaß rund ums Brautkleid in Rheda-Wiedenbrück

In den Rollen der Braut Juli und ihres Gatten Philipp sind mit Judith Richter und Jan Sosniok bekannte Schauspielgesichter in der Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle zu sehen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das ist ja wirklich ein Alptraum: Gerade frisch verheiratet und schon den ersten großen Streit. Was ist nur passiert? Mit der turbulenten Geschichte „Das Brautkleid“ kommt das Münchner Tournee-Theater im Rahmen der Theaterreihe „Die großen Sieben“ am Mittwoch, 15. März, in die Stadthalle Rheda-Wiedenbrück. Mit Judith Richter, Jan Sosniok, Genoveva Mayer und Maximilian Laprell ist die Komödie hochkarätig besetzt. Beginn ist um 20 Uhr.

Ehekrach schon in der Hochzeitsnacht

Schon in der Hochzeitsnacht kommt es zum Ehekrach, und den Anlass bietet Julis Brautkleid. Das teure Designerteil aus sentimentalen Gründen ein Leben lang zu behalten, ist in den Augen des frischgebackenen Ehemanns die reinste Verschwendung. Und so klappt Philipp, vor der im Zorn versperrten Schlafzimmertür nur von einer Flasche Whiskey getröstet, seinen Laptop auf und stellt das Kleid bei Ebay ein: „Ohne Mindestgebot, Sofortkauf möglich, Versand zahlt der Verkäufer.“ Am nächsten Morgen hat Philipp einen Kater und das Kleid eine neue Besitzerin. Eine gewisse Elke hat Julis Traum für einen Euro erstanden. Aber Juli will den Deal nicht wahrhaben und ihr Brautkleid um jeden Preis der Welt zurückholen. Mit dem Mut der Verzweiflung macht sie sich auf den Weg zur Käuferin. Die Geschichte stammt aus der Feder von Stefan Vögel. Tickets gibt bei der Flora Westfalica unter 05242/93010 und online.