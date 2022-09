Kontrolleur klopft in Rheda-Wiedenbrück Bäume ab

Anhaltende Hitze hat vielen Bäumen in der Stadt schwer zugelegt. Was das für Folgen hat, erklärt Baumkontrolleur Dr. Burkhard Walter.

Rheda-Wiedenbrück (vvz) - Bedingt durch den Klimawandel werden die Sommer länger und wärmer. Die zunehmende Trockenheit schafft vielerlei Probleme, insbesondere für Bäume. Wie steht es um jene im Stadtgebiet? Dr. Burkhard Walter (63), der beruflich als Kontrolleur unterwegs ist, klärt auf.

Die Wichtigkeit von Bäumen

Bäume sind wahre Leistungsmaschinen: Sie filtern die Luft, bereichern das Bild der Natur und bieten Lebensraum für Tiere. Eine 100 Jahre alte Buche verarbeitet im Jahr fünf Tonnen Kohlenstoffdioxd (CO2) und gibt viereinhalb Tonnen Sauerstoff (O2) wieder ab. „Gesundheit und Erhalt der grünen Riesen ist somit für uns alle von Bedeutung“, betont Walter.

Die Tätigkeit des Baumkontrolleurs geht über die Inaugenscheinnahme der Gehölze weit hinaus. Unter anderem zählen auch die Pflege und die Überprüfung auf Verkehrssicherheit dazu. Im öffentlichen Raum sind die Kommunen für die Sicherheit auf Straßen und Wegen verantwortlich. Um diese zu garantieren, greifen sie auf Fachleute wie Walter zurück. Jeder der rund 20 000 Bäume im Bestand der Stadt Rheda-Wiedenbrück werde alle ein bis zwei Jahre einer Kontrolle unterzogen, sagt er. Ob Totholz oder Pilzbefall, das Gehölz wird von der Krone abwärts bis Stammfuß unter die Lupe genommen. Eine Inaugenscheinnahme von allen Seiten reiche im Normalfall aus, sagt Dr. Burkhard Walter. Gleichzeitig gehöre die Kategorisierung in sogenannte Vitalitätsstufen dazu. Ob ein Exemplar dabei der Bestnote 0 oder einer schlechteren Klasse zugeordnet wird, stellt der Experte aus Gütersloh zum Beispiel mit einem geschulten Blick in die Wipfel fest. Im Optimalfall ist die Krone dicht belaubt. Wenn dort hingegen totes Holz überwiegt, gibt es eine Vier. Schlechter geht es nicht. Bei seiner Arbeit orientiert sich der Landschaftsgärtner und diplomierte Agraringenieur Walter an den Baumkontrollrichtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL).

Um Unfällen vorzubeugen, wird gerade nach einem Unwetter wie den Tornado in Lippstadt im Mai nachgeschaut, ob alle Bäume erhalten bleiben können.

Aber auch Schreibkram gehört zu seinem Beruf. Nachdem das Gehölz inspiziert wurde, sind die Untersuchungsergebnisse und mögliche Schadsymptome in einem digitalen Kataster zu dokumentieren. „Das ist aufgebaut wie eine Karte, in der alle Bäume erfasst sind“, erklärt der 63-Jährige. Erforderliche Pflegemaßnahmen wie das Entfernen von Totholz würden so direkt an die Stadt übermittelt, welche sich anschließend darum kümmere.

„Wenn man dann sieht, wie ein Ast eine Windschutzscheibe durchschlägt und womöglich noch einen Menschen erfasst, macht mich das betroffen“, sagt der Gütersloher. „Da fragt man sich hinterher schon, ob man alles richtig gemacht hat.“ Auch wenn solch gravierende Ereignisse nicht vorhersehbar seien, zähle deshalb bei der Überprüfung vor allem Qualität, weniger Quantität. Um Unfällen vorzubeugen, werde gerade nach einem Unwetter – er nennt als Beispiel den Tornado in Lippstadt im Mai – nachgeschaut, ob alle Bäume erhalten bleiben können.

Flora-Park ist ein idealer Standort

Schwierigkeiten bereitet der Pflanzenwelt die zunehmende Trockenheit: „Die Bäume gehen zwar derzeit noch nicht den Bach runter, das könnte in Zukunft aber anders aussehen“, sagt Dr. Burkhard Walter. Wobei sich das nicht verallgemeinern lasse: Der Flora-Park beispielsweise ist seines Erachtens ein idealer Standort. Dort werde wenig in die Natur eingegriffen, und die Wurzeln hätten ausreichend Platz, um Wasser aufzunehmen. Auch den grünen Riesen in Gärten gehe es momentan recht passabel.

Ganz anders sehe das bei Bäumen aus, die inmitten versiegelter Flächen stehen. Wegen der äußerst begrenzten Aufnahmefähigkeit von Niederschlag hätten sie enorme Schwierigkeiten, ausreichend Wasser bis hoch in Spitze zu befördern, erläutert Walter. „Der Baum geht folglich früher in den Herbst als gewöhnlich und entzieht den Blättern die Nährstoffe, um zu überleben.“ Das schädigt dem Experten zufolge das Gehölz insgesamt: Ihre Vitalität gehe schrittweise zurück, die Gewächse sterben zunehmend ab. Gießen sei durchaus ein probates Mittel, den Bäumen zu helfen. Allerdings, so gibt Walter zu bedenken, könnte das auf Dauer sehr kostspielig werden, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, in der Ressourcen knapper und Energieträger immer teurer werden.

Versuchspflanzung soll Lösungen finden

An einer Lösung arbeite derzeit unter anderem die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz (GALK). Diese forsche mithilfe von Versuchspflanzungen an einer Auswahl an Bäumen, die den Klimaveränderungen standhalten können. Es könne in Zukunft nur von Vorteil sein, verschiedene Arten an einem Standort einzusetzen, um auf mögliche Ausfälle besser vorbereitet zu sein, sagt Walter.