Kostensteigerung trifft Tönnies und Fleischbranche hart

Der Genuss von Fleisch dürfte auch für Verbraucher in nächster Zeit ein kostspieligeres Vergnügen werden. Denn aufgrund stark gestiegener Rohstoff- und Energiepreise in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine ist die Fleischbranche unter enormem

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Explodierende Rohstoff- und Energiepreise, dazu weiterhin Exportbeschränkungen auf wichtigen Märkten wie China und Korea: Die deutsche Fleischwirtschaft ist unter enormem Druck. Die Auswirkungen werden auch die Verbraucher zu spüren bekommen – beim Griff in die Kühlregale der Discounter oder auch an der Fleischtheke. Die durch den russischen Krieg gegen die Ukraine zusätzlich angespannte Situation auf dem Rohstoffmarkt erfasst auch Branchenprimus Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück mit voller Wucht. Das Unternehmen hat sich deshalb – ebenso wie fast alle anderen Betriebe aus der Branche – mit einem Notbrief an Großabnehmer wie Handelsketten und Discounter gewandt.

Marktführer sieht Handelspartner in der Pflicht

Tenor des Schreibens: Die vertraglich vereinbarten Lieferpreise für Schweine- oder auch Rindfleisch können im Licht der dramatischen Entwicklungen auf den Rohstoff- und Energiemärkten nicht aufrechterhalten werden. Man fordert höhere Preise von den Großabnehmern für die in Rheda und an anderen Standorten produzierten Waren – zumindest vorübergehend. Unverhohlen spricht Tönnies in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, von einer existenzbedrohenden Gesamtlage: „Um die Zukunft unseres Unternehmens zu schützen, ist der Zeitpunkt gekommen, für diese ausnahmslose und durch höhere Gewalt getriebene Sondersituation in nunmehr allen Bereichen gemeinsames Verständnis zu bekommen.“ Heißt konkret: Der Marktführer aus Rheda sieht nun auch die Handelspartner in der Pflicht. Der Notbrief datiert auf den 10. März. Haben die großen Lebensmittelketten und anderen Abnehmer inzwischen Entgegenkommen signalisiert? „Wir erleben großes Verständnis und Verantwortungsbewusstsein seitens unserer Geschäftspartner“, sagt Dr. Gereon Schulze Althoff, Leiter Qualitätsmanagement und Veterinärwesen bei Tönnies.

Vorübergehende Preiserhöhungen seien vereinbart worden oder auch das vorzeitige Auslaufen von Lieferverträgen, die Konditionen enthalten, die aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr realistisch seien. Schulze Althoff spricht dabei nicht nur für den Rhedaer Konzern, sondern in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Verbands der Fleischwirtschaft auch für die gesamte Branche. Er betont: „Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein reines Tönnies-Problem, sondern um eine Thematik, die den kompletten Wirtschaftszweig betrifft.“ Und es gehe keineswegs um Gewinnmaximierung, sondern um Kostendeckung. Branchenkenner gehen davon aus, dass die deutlich gestiegenen Produktionskosten für Fleisch nicht ohne Auswirkungen auf die Endverbraucher bleiben. Die Kunden müssten über kurz oder lang mehr für Schnitzel, Steaks und Co. bezahlen, heißt es aus Fachkreisen.

Corona-Pandemie wirkt sich auf Absatzzahlen aus

Dass die Gesamtbranche derzeit stark zu kämpfen hat, liegt nach Einschätzung von Gereon Schulze Althoff nicht nur am Krieg in der Ukraine. „Bereits die vorangegangenen beiden Jahre waren hart“, sagt das Vorstandsmitglied des Verbands der Fleischwirtschaft. „Wir können aktuell nicht aus einer Position der Stärke heraus agieren.“ Die Corona-Pandemie habe den Unternehmen zugesetzt, gerade auch mit Blick auf die Absatzzahlen. Denn wenn Restaurants monatelang geschlossen bleiben müssen, Volksfeste nicht stattfinden dürfen und selbst Grillabende im heimischen Garten ein immer selteneres Vergnügen werden, wirke sich das zwangsläufig negativ auf die Nachfrage aus. „Fleischkonsum hat letztlich auch immer etwas mit Geselligkeit zu tun“, sagt Schulze Althoff.

Hintergrund:Die bundesdeutsche Fleischbranche hat nach eigenen Angaben mit massiven Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu kämpfen. Von einer „massiven Störung sämtlicher bestehender Geschäftsbeziehungen“ ist die Rede. Die gesamte Lieferkette sei extrem unter Druck, vor allem Frittierfette, Senfmehl und Paniermehl seien knapp. Hinzu kämen die gestiegenen Ausgaben für Strom und Gas. Rindfleisch: Die Einkaufspreise der Unternehmen wie Tönnies für Rindfleisch sind auf ein Allzeithoch von 4,50 Euro pro Kilogramm geklettert. Ein weiterer Anstieg ist wahrscheinlich – bei einem gleichzeitigen massiven Rückgang der Schlachtviehzahlen. Schweinefleisch: Binnen eines Monats kletterte der Schweinepreisindex von 1,20 Euro je Kilo auf 1,75 Euro – Tendenz weiter stark steigend. Das bedeutet für Produzenten wie Tönnies eine Erhöhung des Rohstoffpreises von mehr als 45 Prozent. Der Konzern mit Hauptsitz in Rheda hat sich auf die Schweinefleischproduktion spezialisiert und ist daher besonders betroffen. Weizen: Weil er ein wesentlicher Futtermittelbestand teil ist, treibt der hohe Weizenpreis von 450 Euro pro Tonne indirekt auch die Fleischpreise in die Höhe. Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Durch den Krieg sind aber enorme Ernteausfälle zu erwarten. Das treibt die Preise in nie gekannte Höhen.

Einfuhrverbot für deutsches Schweinefleisch

Und die sei coronabedingt seit März 2020 vielfach auf der Strecke geblieben. Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland habe den Unternehmen zusätzliche Umsatzeinbußen beschert, denn: Wichtige Absatzmärkte für Nebenprodukte fielen weg. China und Korea verhängten beispielsweise ein Einfuhrverbot für deutsches Schweinefleisch – und folglich blieben die Firmen auf Schweinefüßen und -köpfen sitzen. „Damit fehlte aber auch ein wichtiger Teil der Gesamtkalkulation“, sagt Gereon Schulze Althoff. Denn Schweine seien für die Branche ein sogenanntes Kopplungsprodukt, aus dem mehr als 180 verschiedene Artikel hergestellt werden könnten. Der Nachfragerückgang und die eingeschränkten Exportmöglichkeiten hätten dazu geführt, dass die Firmen den Fleischerzeugern – sprich den Landwirten – weniger zahlen konnten. Um dieser Misere zumindest ein Stück weit entgegenzuwirken, hofft Verbandsvertreter Schulze Althoff auf die Unterstützung des grünen Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir.

Auch Landwirte haben zu kämpfen

Dieser solle sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass wichtige Exportmärkte für Schweinefleisch wieder für deutsche Erzeugnisse geöffnet werden, fordert er. Denn die naheliegende Vermutung, dass aufgrund der gestiegenen Beschaffungspreise für Schweine, Rinder oder auch Geflügel in der Folge auch mehr Geld in der Kasse der Erzeuger bleibe, sei ein Trugschluss. „Auch die Landwirte haben mit extrem gestiegenen Preisen etwa für Futtermittel zu kämpfen“, unterstreicht Gereon Schulze Althoff. „Hinzu kommen die hohen Energiekosten, die durch das Beheizen der Ställe entstehen.“ Da sei es für viele Landwirte aktuell fast schon lukrativer, eingelagertes Futtermittel weiterzuverkaufen, als damit Schweine oder Rinder auf dem eigenen Hof zu füttern. Immer mehr Ställe blieben daher leer – und das bringe die Preisspirale zusätzlich in Bewegung: für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen.