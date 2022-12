Kradfahrer in Lintel leicht verletzt: Zeugen gesucht

In Lintel ist ein junger Kradfahrer gestürzt, als er überholt wurde.

Hinweise zu einem Unfall in Lintel erhofft die Polizei. Dabei stürzte ein 17-Jähiger Kradfahrer, der von einem Auto überholt wurde.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Leicht verletzt worden ist ein 17-jähriger Kradfahrer auf dem Peitzmeierweg in Lintel. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ereignete sich der Sturz des Jugendlichen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der junge Mann aus Rietberg den Peitzmeierweg in Richtung Rietberger Straße/B 64.

17-Jähriger wird dicht überholt

Ein Autofahrer hinter ihm, wollte den Rietberger überholen. Dabei unterschritt der Pkw-Fahrer den Mindestabstand, so dass der 17-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Zu einem Kontakt zwischen Wagen und Zweirad kam es nicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Weder zum Fahrer, noch zu dem Pkw konnten bisher Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit.

Ein nachfolgender Unfallzeuge hielt an und leistete erste Hilfsmaßnahmen. Er brachte den 17-Jährigen nach Hause. Die Personalien dieses Zeugen sind ebenfalls nicht bekannt. Die Polizei Gütersloh fragt: Wer kann Hinweise auf den am Unfall beteiligten Pkw-Fahrer oder auf den Unfallzeugen geben? Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.