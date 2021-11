Kreuzung in Batenhorst nach Unfall gesperrt

Nur leichte Blessuren haben zwei Männer davongetragen, die am Dienstagmorgen in einen schweren Unfall verwickelt waren.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Zwei Verletzte hat am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein schwerer Unfall in Batenhorst gefordert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer eines VW Golf (50) aus Lippstadt beim Abbiegen vom Matheweg auf die Beckumer Straße einen aus Richtung Stromberg herannahenden Audi A3, an dessen Steuer ein 56-jähriger Rietberger saß, übersehen.

Großaufgebot am Unfallort

Der Audi prallte in das Heck des Golf, der durch die Wucht des Zusammenstoßes in einen angrenzenden Graben schleuderte. Der Audi blieb mit einem starken Frontschaden mitten im Kreuzungsbereich liegen. Nach dem Notruf entsandte die Kreisleitstelle der Feuerwehr in Gütersloh drei Rettungswagen sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge aus Rheda-Wiedenbrück und Oelde an die Unfallstelle. Ferner wurden die Löschzüge Batenhorst und Wiedenbrück alarmiert – es hatte geheißen, in dem beteiligten Golf sei eine Person eingeschlossen. Dem war allerdings nicht so.

25.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehrleute leuchteten den Bereich aus und unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. Außerdem wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut, ehe die Blauröcke die Straße reinigten. Der Fahrer des Audi sowie einer der Beifahrer aus dem Golf wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus musste für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Schaden an den Autos wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.