Kriminelle stehlen in Rheda geparkten Audi R8

Ein grauer Audi R8 ist in der Nacht zum Mittwoch an der Ostmarkstraße im Ortsteil Rheda gestohlen worden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist an der Ostmarkstraße im Ortsteil Rheda ein Sportwagen gestohlen worden. Das Fahrzeug war zuvor verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt worden, teilt die Polizei mit. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen grauen Audi R8, Baujahr 2007. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die amtlichen Kennzeichen GT-EG 2019 angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Sie fragt: Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.