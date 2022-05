Kriminelle stehlen in Rheda Zigarettenautomaten

Immer häufiger machen sich Kriminelle in der jüngeren Vergangenheit in der Region an Zigarettenautomaten zu schaffen, auch in Rheda.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Keine halben Sachen haben Kriminelle gemacht, die in den vergangenen Tagen in Rheda unterwegs waren und sich an Zigarettenautomaten zu schaffen machten: In einem Fall flexten Diebe das Gerät auf, bei zwei anderen Gelegenheiten (an den Einmündungsbereichen Bismarckstraße/Oelder Straße sowie Bismarckstraße/Dianalust) in der Nacht auf den Mittwoch nahmen Ganoven die Geräte komplett mit.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Delikten besteht, werde geprüft, teilt die Polizei mit. Die Beamten suchen Zeugen. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, sollte sich an die Dienststelle in Gütersloh wenden, 05241/8690.

In Harsewinkel hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Fälle, bei denen die Zigarettenautomaten gesprengt wurden, unter anderem im Januar und im Dezember des vergangenen Jahres. Im März konnte die Polizei dann zwei Tatverdächtige festnehmen. Insgesamt gibt es fünf Personen, gegen die ermittelt wird.