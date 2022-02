Kriminelle steigen in Wohnhaus in Rheda ein

Kriminelle sind im Verlauf des Freitags in ein Wohnhaus am Moorweg eingestiegen. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich an die Dienststelle in Gütersloh, 052418690, wenden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Bislang nicht ermittelte Kriminelle haben sich am Freitag zwischen 6.30 und 16.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Moorweg – genauer gesagt zwischen den Einmündungen Kolkebrede und Parkstraße – in Rheda verschafft. Die Einbrecher hatten dazu ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgehebelt. Sie durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

