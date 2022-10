„Lagerfeuer“: Auto- und Lkw-Reifen in Lintel verbrannt

Zu den Gästen am Lagerfeuer gesellte sich am späten Samstagabend auch die Feuerwehr hinzu. Daraufhin wurde es für den Verantwortlichen, der das Feuer entzündet hatte, ziemlich ungemütlich.

Ein Lagerfeuer, bei dem nach Polizeiangaben augenscheinlich auch Müll verbrannt wurde, musste am Samstagabend von der Feuerwehr an der Straße Hilgenbusch in Lintel gelöscht werden.

Nach dem Notruf gegen 21.30 Uhr rückten die Löschzüge Lintel und Rheda mit rund 20 Einsatzkräften aus. Ein Gütersloher hatte den Angaben zufolge mit Bekannten auf einem Hof am Hilgenbusch am Abend offenbar ein Lagerfeuer entzündet. Unter anderem wurden dabei zahlreiche Auto- und Lkw-Reifen verbrannt.

Feuerwehrleute müssen sich mit Atemschutzgeräten ausrüsten

Als die Feuerwehrleute den Brand löschten, waren etliche Drahtgestelle unterschiedlicher Reifengrößen zu erkennen.

Für die Löscharbeiten rüsteten sich zwei Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten aus. Nach etwa 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Dem Verursacher des Feuers droht jetzt eine Strafanzeige

Den Verantwortlichen für das vermeintliche Lagerfeuer erwartet nun eine Anzeige.