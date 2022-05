Lastwagenkran kracht in Rheda gegen Betonbrücke

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Der Kran eines Lastwagens ist am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Umgehungsstraße B 64 gegen die Brücke des Moorwegs geprallt und hat erheblichen Schaden verursacht. Nach Polizeiangaben war der Fahrer eines Bochumer Unternehmens aus Richtung Herzebrock kommend in Richtung Langenberg unterwegs, als der Ausleger gegen die Betonkonstruktion krachte.

Angeblich ordnungsgemäß gesichert

Der Spezialtransporter für Glasscheiben war glücklicherweise nicht beladen. Der Mann am Steuer des Lastwagens gab nah dem Malheur den Beamten gegenüber an, er habe den Kran zuvor ordnungsgemäß eingefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Betonbauwerk in Mitleidenschaft gezogen. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem einen entgegenkommenden Golf an der Unterseite, der daraufhin auf einer Länge von 15 Metern eine Ölspur hinterließ. Sie ist kurz darauf von den Kräften der hinzugerufenen Feuerwehr abgestreut worden.

Trümmerteile beschädigen Golf

Auch der Lastwagen, an dem der Kran befestigt war, hat bei dem Unfall stark gelitten. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Weil die beschädigten Fahrzeuge beide auf dem Standstreifen zum Stehen kamen, hielt sich die Behinderung des fließende Verkehrs in engen Grenzen. Ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Kreises Gütersloh machte sich an Ort und Stelle ein Bild von dem Schaden. Kontaminiertes Erdreich musste von der Feuerwehr abgetragen werden, weitere Maßnahmen waren zunächst nicht erforderlich.