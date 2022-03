Leuchtendes Zeichen für Frieden in Rheda-Wiedenbrück

3800 Lichter sind am Mittwoch an den fünf Standorten der weiterführenden Rheda-Wiedenbrücker Schulen für den Frieden in der Ukraine entzündet worden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - 3800 Lichter sind am Mittwoch an den fünf Standorten der weiterführenden Rheda-Wiedenbrücker Schulen für den Frieden in der Ukraine entzündet worden. Initiiert hat die leuchtende Solidaritätsbekundung der Doppelstädter Tobias Wellerdiek. Er hofft, dass die damit verknüpfte Spendenaktion über das Ereignis vom Mittwoch hinaus Strahlkraft besitzt.

Jeder Schüler zündete eine Kerze an

Mehrere Faktoren hätten für ihn den Anstoß dazu gegeben, aktiv zu werden, berichtet der 52-Jährige, der sich als Lektor in der evangelischen Kirchengemeinde engagiert, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Lichteraktion der DRK-Kindergärten im Jahnstadion habe ihn jüngst ebenso berührt wie die Lichterkette rund um die Lambertuskirche in Langenberg, blickt er zurück und berichtet davon, wie ihm schließlich beim Vortragen eines Textes zum Krieg klar wurde: „Ich habe das Bedürfnis, etwas zu tun und ein Zeichen zu setzen.“

Die Idee: Jeder Schüler soll eine Kerze anzünden, getreu dem Motto „Mein Licht für den Frieden in der Ukraine“. Unterstützung fand der engagierte Rheda-Wiedenbrücker in Roland Wagner vom gleichnamigen Blumenhaus, der die benötigten gelben und blauen Becher samt Teelichtern und Anzündern stiftete. Wellerdiek kontaktierte die Bildungseinrichtungen, und sämtliche weiterführenden Schulen in der Doppelstadt an der Ems sagten ihre Teilnahme zu. Ihr Part war es, sich Motive zu überlegen und vorzubereiten, auf denen sie ihre Lichter platzieren wollten.

Friedenssymbole und -botschaften

Am Mittwoch war es dann soweit: Vormittags wurden die Materialpakete an die Schulen verteilt, die im Lauf des Tags die Vorlagen für ihre Friedenssymbole und -botschaften fertigten, die Lichter aufstellten und schließlich zum Leuchten brachten. Vom großen Friedenszeichen am Einstein-Gymnasium über den Schriftzug „No War“ an der Osterrath-Realschule, jeweils ein Peace-Zeichen samt Kerze an den zwei Standorten der Moritz-Fontaine-Gesamtschule bis hin zur Friedenstaube am Ratsgymnasium reichten die Symbole. „Das war schon sehr emotional“, berichtet Wellerdiek, wie sehr es ihn berührt habe, dass die Aktion so gut angenommen worden sei und Lehrer, Schüler sowie Eltern mitgemacht hätten. Er selbst besuchte die jeweiligen Schulen, um die leuchtenden Zeichen im Bild festzuhalten.

Verbunden mit der Aktion sei das Sammeln von Spenden, berichtet der 52-Jährige, dass derzeit an den Schulen Geld gesammelt wird, das über die „Aktion Lichtblicke – Gemeinsam für den Frieden“ ukrainische Menschen in Not erreichen soll. Zudem werde er Fotos, die er von der Aktion geschossen hat, an Vereine und Unternehmen senden, bei denen er bereits vorgefühlt habe. Die Idee: Sie posten die Bilder, verbunden mit dem Aufruf, für die unter dem Krieg leidenden Ukrainer zu spenden, und wirken somit als Multiplikatoren. Die Zuwendungen können an die „Aktion Lichtblicke“ sowie für den Spendenfonds für Menschen aus der Ukraine der Rheda-Wiedenbrücker Bürgerstiftung erfolgen.