Ausgesetzter Hund bis zur Unkenntlichkeit verwahrlost

Nach all dem ihm widerfahrenen Leid genießt der ausgesetzte Terrier-Mischling Yeti nun beim Pferdeschutzhof „Four Seasons“ in Lintel (Rheda-Wiedenbrück) die Fürsorge und Zuwendung, die ihm offenbar lange vorenthalten wurde. Denn bis zur Unkenntlichkeit verwahrlost war die bemitleidenswerte Kreatur, die sich erst einmal daran gewöhnen muss, wieder normal zu laufen.

Rheda-Wiedenbrück: Hund Yeti wäre „elendig verreckt“

Die Gründerin des Schutzhofs am Heideweg hat während ihrer langen Laufbahn schon viel Tierleid gesehen. Doch ein derart verwahrloster Schützling, wie er ihr am vorigen Samstag anvertraut wurde, ist selbst ihr zuvor kaum untergekommen. „Wenn er nicht gefunden worden wäre, wäre er elendig verreckt“, sagt Ina Schweikardt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Sie mag sich gar nicht ausmalen, was mit dem Rüden passiert wäre, wenn nicht aufmerksame Spaziergänger ihn entdeckt hätten. Er war am Verein für Deutsche Schäferhunde, dessen Platz an der Straße „Am Jägerheim“ liegt, ausgesetzt worden. Seine Retter hätten wohl zuerst gedacht, ein Wildschwein an der Umzäunung des Vereinsgeländes entdeckt zu haben, berichtet die Schutzhofchefin. Denn was sie sahen, war lediglich ein undefinierbares Bündel aus verfilztem Fell, Erde und Exkrementen.

Die Finder hätten den Hund direkt in die Bielefelder Tierklinik gebracht, die wiederum mit ihr Kontakt aufgenommen habe, blickt Ina Schweikardt zurück. „Dort hat man das Tier, das sich in einem sehr desolaten Zustand befand, von seinem völlig verklumpten Deckhaar befreit“, berichtet die Leiterin des Gnadenschutzhofs, der auch die Fundtiere der Stadt Rheda-Wiedenbrück aufnimmt.

Fünf Kilo habe diese schwere Last gewogen, die mit all dem Leid der Verwahrlosung auf dem Vierbeiner lag. „Oh Gott, wo ist vorne und wo hinten?“, sei es ihr durch den Kopf geschossen, als sie erste Bilder aus der Klinik Anicura erreichten.

Verwarloster Rüde verlor sein Augenlicht

Abends dann konnte Ina Schweikardt den in der Klinik versorgten Hund, den die „sehr engagierten“ Finder zu ihr brachten, selbst in Augenschein nehmen. Dort wartete auf den frisch geschorenen Neuankömmling ein mit Decken ausgelegtes warmes Plätzchen. Der neue Gast, der nach der Befreiung von seinem steinharten Dreckpanzer, 17 Kilo auf die Waage brachte, hat auch einen Namen bekommen. Er heißt Yeti. Schon alsbald habe er gut gefressen und getrunken, freut sich die Tierfreundin über die Rückkehr seiner Lebensgeister. Wie ein „Storch im Salat“ habe er in seinem neuen Lebensabschnitt seine ersten Schritte gemacht.

Recht dünn und hungrig war der verwahrloste Terrier-Mischling. Das Foto aus der Tierklinik in Bielefeld zeigt den Vierbeiner, nachdem er geschoren worden ist. Die Vernachlässigung durch seinen Halter hat bei Yeti irreparablen Schaden hinterlassen: Der unkrastrierte Rüde hat sein Augenlicht verloren. „Das Fell klebte über den Augen und sie haben kaum Licht bekommen“, erläutert Ina Schweikardt zu der erlittenen Qual, die sich auch in geröteten und trüben Augen gezeigt hat. Sie mussten inzwischen entfernt werden. Der Augendruck des erblindeten Hundes, dessen Alter die Klinik auf acht Jahre und sie auf mindestens elf Jahre schätzt, sei hoch gewesen und er müsse Schmerzen gehabt haben, erläutert die Schutzhofleiterin.

Sie geht davon aus, dass er angekettet war, worauf der aus seinem verfilzten Fell entfernte Haken hindeute. Das sei auch nicht von heute auf morgen derart verdreckt und verfilzt, das dauere ihrer Einschätzung nach mindestens ein Jahr.

Yeti hat ein vorläufiges Zuhause in Rheda-Wiedenbrück gefunden. Foto: PETA Deutschland

Schlimmer Verdacht: Tierschützerin glaubt an Wiederholungstat

Und dann ist da noch dieser schlimme Verdacht: „Ich glaube, das ist eine Wiederholungstat“, äußert die 52-Jährige ihre Vermutung. Denn als sie die Bilder von Yeti sah, sei ihr gleich Hündin July, ein Schnauzer-Terrier-Mischling, der 2009 verwahrlost zu „Four Seasons“ kam, eingefallen, berichtet Ina Schweikardt. Auch July sei „Am Jägerheim“ in Rheda-Wiedenbrück ausgesetzt worden. Der gleiche Fundort, ein ähnlicher Hund und gleicher Zustand – das könne ihrer Ansicht nach kein Zufall sein. „July hat hier ihr Gnadenbrot bekommen und war noch happy auf dem Hof“, ist die Tierfreundin froh darüber, dass die Hündin zumindest noch ein paar schöne Jahre am Heideweg verleben durfte.

Die Spaziergänger, die Yeti entdeckt haben, hätten bei der Polizei wegen dessen Aussetzens Anzeige erstattet, informiert Ina Schweikardt. Die Ordnungshüter hätten den Tatort untersucht. Aufgrund der Spurenlage werde wohl davon ausgegangen, dass der ehemalige Halter des Hundes mit seinem Wagen über das angrenzende Feld an das Gelände des Vereins herangefahren war, um sich dort des Terrier-Mischlings zu entledigen.

„Ich verstehe das nicht“

Es wird vermutet, dass dies am Samstag, 10. Dezember, im Zeitraum zwischen 13 und 15 Uhr geschehen ist. „Ich verstehe das nicht“, betont die Leiterin des Pferdeschutzhofs in Rheda-Wiedenbrück, dass sie nicht nachvollziehen könne, wie jemand, der die Verantwortung für ein Tier hat und anscheinend die Energie aufbringt, das Tier mit dem Auto zu transportieren, nicht in eine Tierarztpraxis fährt, sondern ihn sich selbst und seinem Schicksal überlässt. Es grenze an ein Wunder, dass Spaziergänger ihn überhaupt noch vor Einbruch der Nacht entdeckt hätten. Ihrer Einschätzung nach hätte das verdreckte Fell ihn nicht vor Kälte geschützt.

Wer hat Verdächtiges an dem Patt an der Straße „Am Jägerheim“ beobachtet? Es wird vermutet, dass der Halter des ausgesetzten Hunds diesen im Auto über das Feld fahrend zum Gelände des umzäunten Schäferhundvereins gebracht und das Tier dort zurückgelassen hat. Nun hofft sie, dass vielleicht Zeugen Beobachtungen gemacht haben oder andere Angaben machen können. Die Hinweise könnten auch anonym bei der Polizei gemeldet werden, betont sie. Die Polizei Gütersloh nimmt Angaben unter 05241/8690 entgegen.

Peta: 500 Euro Belohnung zum Fall Yeti ausgesetzt

Der Fall in Rheda-Wiedenbrück hat auch die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan gerufen, die mitteilt, „eine Zeugin soll darauf hingewiesen haben, dass der Vierbeiner über den Zaun auf den Platz geworfen wurde“. Um den Fall aufzuklären, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die die verantwortliche Person überführen.

Die Tierrechtsorganisation bittet Menschen, die etwas beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, darum, sich zu melden. Entweder bei der Polizei oder bei der Tierschutzorganisation unter 0711/8605910 oder per E-Mail an [email protected] – auch anonym.

Vor allen Dingen hofft Ina Schweikardt, dass Yeti fortan einen glücklichen Lebensweg beschreiten kann, vielleicht mit einem Menschen an seiner Seite, der ihn dabei verantwortungsvoll begleitet.

Wer Yeti kennenlernen möchte, der kann sich bei „Four Seasons“ unter 05242/377604 näher über ihn informieren.