Lintel: Kaninchenbock Karma ist ein aufgeschlossener Kerl

Der Pferdeschutzhof Four Seasons in Lintel sucht für den zwei Jahre alten Kaninchenbock ein neues Zuhause.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Karma ist ein ungefähr zweijähriger Kaninchenbock, der auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Er ist kastriert und mit Artgenossen verträglich.

Toben, Buddeln und Schlafen müssen - Essen natürlich auch

„Generell ist Karma ein aufgeschlossener Kerl, für den wir uns ein artgerechtes Zuhause wünschen, in dem er seinen Bedürfnissen entsprechend versorgt wird“, teilt der Pferdeschutzhof Four Seasons in Lintel mit, wo der Kaninchenbock vorübergehend untergekommen ist. Weiter heißt es: „Er soll in jedem Fall in einer Gemeinschaft mit Artgenossen leben, mindestens ein Partner oder eine Partnerin sollte im neuen Zuhause vorhanden sein. Außerdem sollte das Böckchen genug Platz zum Toben, Buddeln und Schlafen haben. Ein trockener und sicherer Unterschlupf sowie artgerechtes Futter wünschen wir uns außerdem für den kleinen Kerl.“

Wer einen Platz für Karma frei hat, kann sich beim Pferdeschutzhof Four Seasons am Heideweg 42 in Lintel, 05242/377604, melden.