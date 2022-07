Lintel: Kater Hisoka will eigentlich nur schmusen

Der einjährige Stubentiger wünscht sich nichts sehnlicher als ein neues Zuhause. Zurzeit lebt er auf dem Pferdeschutzhof in Lintel.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Hisoka ist ein richtiger Schmusekater. Der etwa ein Jahr alte Stubentiger versteht sich sowohl mit Menschen als auch mit Artgenossen ausgesprochen gut. Auch andere tierische Mitbewohner dürften kein Problem darstellen.

Kleiner „Tiger“ mit viel Energie braucht Freiraum

„Da der junge Kater viel Energie hat, würde er sich sehr darüber freuen, wenn er in seinem neuen Zuhause regelmäßig nach draußen könnte oder ihm ein abenteuerfreundlicher Balkon zur Verfügung stehen würde. Aber Platz bei seinen Menschen auf der Couch braucht Hisoka natürlich auch“, teilt der Pferdeschutzhof Four Seasons in Lintel mit. Dort ist Hisoka vorübergehend untergekommen.

Wer sich für den flauschigen Kater interessiert, kann sich mit dem Pferdeschutzhof in Verbindung setzen oder ihm direkt einen Besuch abstatten.

Pferdeschutzhof Four Seasons, Heideweg 42, Lintel, 05242/377604