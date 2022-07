Lintel: Lugia sucht eine Kaninchen-Familie

Die schneeweiße Lugia ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause - am liebsten einer Kaninchen-Familie.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Lugia ist etwa ein Jahr alt und auf der Suche nach Gesellschaft in einer Kaninchen-Familie.

Artgerechte Haltung ist Lugias wichtig

Wie alle anderen Langohren ist sie kein Kuscheltier und möchte artgerecht gehalten werden. In ihrem neuen Zuhause sollten also Lugias Bedürfnisse nach Ruhe, Futter und Buddeln in vollen Zügen erfüllt werden.

Bei Bedarf berät das Team des Pferdeschutzhofs „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, 05242/377604, Interessenten gern zur Kaninchenhaltung und bei weiteren Fragen.