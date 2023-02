Lintel: Rüde Popeye muss noch etwas abspecken

Der Mischlingshund ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Zurzeit lebt er auf dem Linteler Pferdeschutzhof Four Seasons.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Popeye ist auf der Suche nach einem Zuhause. Der hübsche Rüde ist ungefähr im Jahr 2018 geboren worden und ein freundlicher und verspielter tierischer Begleiter.

„Er sitzt quasi auf gepackten Koffern“

„Er hat noch ein paar Kilo zu viel auf den Hüften und muss deshalb auch in seinem neuen Zuhause seine Diät einhalten, aber das ist für den munteren Hund kein Problem“, teilt der Linteler Pferdeschutzhof Four Seasons mit. Dort hat Popeye vorübergehend Unterschlupf gefunden. „Der Mischling ist ungefähr 55 Zentimeter groß und freut sich auf Menschen, die mit ihm arbeiten und ihn körperlich wie geistig auslasten“, informiert der Schutzhof. Weiter heißt es: „Er sitzt quasi auf gepackten Koffern und kann es kaum erwarten, zu seiner neuen Familie zu ziehen.“

Interessenten können sich beim Pferdeschutzhof am Heideweg in Lintel unter 05242/377604 oder per E-Mail unter der Adresse [email protected] melden. Wer mag, kann aber auch während der Öffnungszeiten des Hofs persönlich vorbeikommen, um Popeye unverbindlich kennenzulernen.