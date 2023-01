Lintel: Wer hat ein Herz für Hündin Rini?

Rini ist eine aufgeweckte, junge Hündin, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Die hübsche Vierbeinerin ist ungefähr ein Jahr und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit ihren neuen Menschen das Hunde-Einmaleins zu erlernen.

Vierbeinerin braucht noch etwas Erziehung

„Ihrem Alter entsprechend braucht Rini noch Erziehung“, teilt der Linteler Pferdeschutzhof Four Seasons mit, wo die Hündin ein Zuhause auf Zeit gefunden hat. Mit Artgenossen verträgt sie sich, auch ein Zusammenleben mit hundeerfahrenen, ruhigen Katzen könnten möglich sein. Kinder sollten kein Problem darstellen.

Wer Rini näher kennenlernen möchte, kann sich an den Pferdeschutzhof Four Seasons am Heideweg in Lintel unter 05242/377604 wenden.