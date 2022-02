Linteler Tierschutzhof: Ente Nugget ist keine dumme Gans

„Gefiederter Anschluss mit großem Schnabel gesucht“: Das würde wohl in einer Kontaktanzeige stehen, wenn Ente Nugget eine aufgeben könnte.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ente sucht gefiederten Anschluss mit großem Schnabel zum Schnattern. Spaß beiseite: Die Ente Nugget ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Mindestens ein weiterer Artgenosse sollte ihr Gesellschaft leisten, gerne mehr.

„Die weiße Ente ist vermutlich ein Weibchen und freut sich über einen netten Erpel an ihrer Seite“, heißt es in einer Mitteilung des Linteler Pferdeschutzhofs „Four Seasons“, wo das Federvieh ein Zuhause auf Zeit gefunden hat. In seinem neuen Domizil müsste das Tier nicht nur Zugang zu einem Teich haben, sondern auch zu einem trockenen Unterstand.

Enten schätzen das Leben in Gesellschaft

„Da Enten soziale Wesen sind, die auf Artgenossen angewiesen sind, würden wir uns freuen, wenn Nugget so schnell wie möglich zu ihrem neuen Partner oder in eine neue Gruppe ziehen könnte“, informiert „Four Seasons“. Freundlich und immer fröhlich sei Nugget. „Wo immer sie auftaucht, zaubert sie den Menschen ein Lächeln ins Gesicht.“

Sie kennt Ziegen, Hühner und Schweine und ist auch anderen Tieren gegenüber aufgeschlossen. Ein Kuscheltier sei Nugget aber zweifelsohne nicht.

Wer die Ente kennenlernen möchte, erhält bei „Four Seasons“ am Heideweg, 05242/377604, E-Mail info@pferdeschutzhof-four-seasons.de, nähere Informationen.