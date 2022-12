Streit auf Tönnies-Parkplatz: Lkw-Fahrer muss notoperiert werden

In Rheda-Wiedenbrück hat es Heiligabend auf einem Parkplatz eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Lkw-Fahrern gegeben. Die Gütersloher Polizei fahndete erfolgreich nach dem mutmaßlichen Täter, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und eine Bielefelder Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen. „Derzeit wird die Tat als gefährliche Körperverletzung bewertet“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Ereignet hat sich das Geschehen am 24. Dezember gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße In der Mark.

Im Rahmen einer Auseinandersetzung soll ein 51-Jähriger einem 42-Jährigen „nicht unerhebliche Verletzungen am Oberkörper“ zugefügt haben. Das Opfer sei noch in der Nacht notoperiert worden. Lebensgefahr bestehe nach Auskunft der behandelnden Ärzte nicht.

Polizei fahndet nach mutmaßlichem Täter

Der tatverdächtige Fahrer habe sich zunächst vom Tatort entfernt. „Gütersloher Polizeibeamte konnten ihn während der laufenden Fahndung kurze Zeit später im Führerhaus seines Lkw festnehmen“, informieren Polizei und Staatsanwaltschaft.

51-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Nach den ersten Ermittlungsergebnissen der Mordkommission „Truck“, die von Kriminalhauptkommissar Markus Ickler geleitet wird, beantragte die Bielefelder Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung. Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld ordnete anschließend die Untersuchungshaft für den 51-jährigen Tatverdächtigen an.