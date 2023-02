Fünf gegen zwei: Männer im Bahnhof Rheda angegriffen

Im Bahnhofsgebäude in Rheda (Kreis Gütersloh) sind am Sonntagabend (26. Februar) zwei Männer von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen und verletzt worden.

Ein 41-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück und ein 34-jähriger Mann aus Waldkraidburg (Bayern) wurden am Sonntagabend im Bahnhofsgebäude in Rheda-Wiedenbrück verletzt. Die beiden Männer standen an einem Fahrkartenautomat, als sie eigenen Angaben nach um 19.30 Uhr unvermittelt von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen worden sind. Sie wurden geschlagen - auch als sie bereits am Boden lagen. Der 34-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gefahren.

Die Gruppe flüchtete zunächst, teilte die Polizei mit. Die Angreifer konnten jedoch in der Nähe des Bahnhofs angetroffen werden. Die Polizei hat gegen die Männer im Alter von 16, 25, 27, 28 und 31 Jahren ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise und Angaben von weiteren Zeugen nimmt die Polizei Gütersloh unter Telefon 05241/869-0 entgegen.