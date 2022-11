Mann (28) bei Schlägerei vor Diskothek in Rheda verletzt

Während einer Schlägerei vor einer Diskothek an der Röntgenstraße in Rheda ist ein 28-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Während einer Schlägerei vor einer Diskothek an der Röntgenstraße in Rheda ist ein 28-jähriger Mann schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Sie hat Ermittlungsverfahren gegen einen 42-jährigen Rheda-Wiedenbrücker und einen 40-jährigen Gütersloher eingeleitet.

Zwei weitere Personen erleiden leichte Verletzungen

Die genauen Tatumstände sollen nun geklärt werden. Fest steht nach Auskunft der Polizei aber, dass es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.20 Uhr in der Diskothek beziehungsweise im näheren Umfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Der schwer verletzte 28-jährige Rheda-Wiedenbrücker wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Eine 25-jährige Bielefelderin und ein 34-jähriger Rheda-Wiedenbrücker wurden leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Auseinandersetzung und den daran beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 05241/8690 zu melden.