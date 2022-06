Fußgänger stirbt nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer in Rheda

Ein Zusammenstoß in Rheda hat schwere Folgen: Ein 79-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er verstorben ist.

Bereits am vergangenen Freitag ist es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer (19) und einem Fußgänger (79) in Rheda-Wiedenbrück gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ist der 79-Jährige seinen dabei erlittenen Verletzungen erlegen.

Zunächst mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 14.45 Uhr. Der 19-Jährige war mit seinem Elektroroller auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof in Rheda unterwegs.

Dabei kollidierte der junge Mann mit dem Fußgänger. Beide stürzten. Der 79-Jährige wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Dort sei er am Montag nun verstorben. Der 19-Jährige blieb unverletzt.