Mann bedrängt Joggerin in einem Wald in Lintel

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Sonntag befand sich eine 54-jährige Joggerin gegen 17.15 Uhr in einem Waldstück in der Nähe des Guts Schledebrück in Lintel, als sich ein Radfahrer näherte, sie zunächst auf unangenehme Art und Weise ansprach und anschließend unsittlich berührte. Erst als sich ein Zeuge näherte, fuhr der Mann in Richtung Brockweg davon.

Er wird beschrieben als 1,70 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt, von kräftiger Statur und südländischen Typs. Er soll eine dunkle Daunenjacke getragen und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Unterwegs war er Zeugen zufolge mit einem mintfarbenen Fahrrad oder E-Bike des Herstellers Cube.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, sollte sich mit der Polizei, 05241/8690, in Verbindung setzen.