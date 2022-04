Mann soll Schüler in Rheda-Wiedenbrück verfolgt haben

Am Freitagmittag soll ein 30 bis 40-Jähriger ein Kind in ein Gespräch verwickelt haben. Die Polizei Gütersloh sucht nach Zeugenhinweisen.

Rheda-Wiedenbrück (gl). Ein Zehnjähriger ist in Wiedenbrück von einem Mann verfolgt und bedrängt worden. Das schreibt die Polizeibehörde Gütersloh in einer Pressemitteilung und sucht nach Zeugenhinweisen.

Der Junge war demnach am vergangenen Freitag gegen 11.30 Uhr auf dem Rückweg aus der Schule, als er von einem Mann an der Straße Auf der Schanze verfolgt worden sein soll. Der Mann soll darüber hinaus den Jungen an der Fußgängerampel Auf der Schanze/Hauptstraße in ein Gespräch verwickelt haben.

Polizei sucht dringend nach Zeugen

Der Polizei zufolge sprach der Mann den Jungen später abermals an und berührte ihn mehrfach am Rücken. Daraufhin ging der Zehnjährige weiter und der Mann entfernte sich in Richtung Auf der Schanze. Der Gesuchte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein.

Außerdem soll er mit einer grauen Latzhose, einer grauen Lederjacke, dunklen Schuhen und grauen Mütze bekleidet gewesen sein. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Angaben dazu nimmt die Polizeidienstelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.