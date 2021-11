Markus Maria Profitlich zu Gast in Rheda-Wiedenbrück

Der Comedian zeigt am Mittwoch, 1. Dezember, „Das Beste aus 35 Jahren“.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Im Rahmen der Reihe Klein-Kunst-Six-Pack der Flora Westfalica kommt Markus Maria Profitlich mit „Das Beste aus 35 Jahren“ am Mittwoch, 1. Dezember, in die Stadthalle Rheda-Wiedenbrück. Beginn ist um 20 Uhr.

Comedy, Kabarett, Entertainment – Profitlich beschränkt sich nicht auf eines dieser Genres. Der schon drei Mal mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnete Profitlich kombiniert sie in der Kunst der Komik. „Zu seiner Jubiläumstour serviert der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, das seine Gag-Küche in den letzten 35 Jahren gezaubert hat“, kündigt der Veranstalter an.

Karten gibt es bei der Flora Westfalica

Unterstützt werde er dabei abwechselnd von seinen „Beiköchen“ Ingrid Einfeldt, Volker Büdts (beide „Mensch Markus“) oder Holger Güttersberger (Berliner Kabarett-Theater „Die Stachelschweine“). Karten gibt es bei der Flora Westfalica, 05242/93010 oder im Internet unter www.flora-westfalica.de. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung ist der Einlass gemäß der 2G-Regel (geimpft oder genesen) möglich.