Meister Adebar ist in Lintel auf Brautschau

Aus seinem Winterquartier im Süden auf seinen Horst in den Linteler Bauern zurückgekehrt ist Rheda-Wiedenbrücks einziger wildlebender Weißstorch vor zwei Wochen. Jetzt wartet er auf die Ankunft der Weibchen, um mit seiner Auserwählten eine Familie zu gründen und in die Nachwuchsproduktion einzusteigen.

Rheda-Wiedenbrück (eph) - Er ist wieder da. Rheda-Wiedenbrücks einziger wildlebender Weißstorch ist aus seinem Winterquartier in südlichen Gefilden zurückgekehrt und nach langer Reise an der Ems angelangt. Vor etwa zwei Wochen hat Meister Adebar wieder seinen angestammten Platz in den Linteler Bauern eingenommen. Dort wartet das Männchen jetzt sehnsüchtig auf die Ankunft weiblicher Störche, um danach mit der Auserwählten eine Familie zu gründen.

Nistplatz unweit eines Hofs auf freiem Feld

Das Quartier des Rheda-Wiedenbrücker Weißstorchs befindet sich auf einem Bauernhof im Grenzgebiet zu Rietberg. Zum Schutz der Vögel und aus Sorge vor einem unkanalisierten Tourismus von Naturfreunden und Vogelliebhabern möchte der jetzige Hofbesitzer seinen Namen und seine Adresse nicht preisgeben. Der Nistplatz an der Spitze einer Drei-Ständer-Holzkonstruktion befindet sich unweit des Hofs auf freiem Feld. Von den Straßen, die an der Hofstelle vorbeiführen, ist der Horst in etwa sechs Metern Höhe nicht auszumachen. Dass Weißstörchen hier ein ungestörter Platz zum Nisten und zur Aufzucht ihrer Jungen angeboten wird, ist auf eine Initiative aus der Nachbarschaft zurückzuführen.

Dies berichtet der Alteigentümer des Hofs. Über mehrere Jahre hinweg habe man in den nahen Wiesen Störche auf Futtersuche beobachten können. Daraufhin sei die Idee entstanden, einen Horst zu errichten und dem Storch einen Nistplatz anzubieten. Gedacht, gesagt und getan. Bereits im Folgejahr nahm Meister Adebar das Angebot dankbar an. Das ist jetzt vier Jahre her. Das Nest ist seitdem kräftig in die Höhe gewachsen, da es von den Vögeln mit frischen Ästen und Zweigen neu präpariert und von den Ausscheidungen zusammengehalten wird.

Bestand an Störchen hat sich in Nordrhein-Westfalen erhöht

Über kurz oder lang wird die Familie deswegen nicht umhinkommen, den Horst auf seine ursprüngliche Größe zurückzustutzen. Weißstörche galten in Nordrhein-Westfalen lange Zeit als vom Aussterben bedroht. Ihr Bestand hat sich zwischenzeitlich zur Freude aller Naturliebhaber aber nicht nur stabilisiert, sondern deutlich erhöht. Der stolze Stelzvogel ist bei den Deutschen außerordentlich beliebt. Zahlreiche Geschichten und Legenden ranken sich um ihn. Die wohl bekannteste davon ist, dass der Klapperstorch die Kinder bringt.

Und er bringt doch Kinder

Möglicherweise halten nicht alle Linteler dies für einen Irrglauben. Und das mag auch mit der Geschichte zusammenhängen, die der Alteigentümer des Hofs zu berichten weiß. Demnach saß man vor sechs Jahren an einem Sommertag in der Nachbarschaft in gemütlicher Runde beisammen, als sich ein Weißstorch ganz in der Nähe niederließ. Die Folge: Exakt neun Monate später kam in der jungen Gastgeberfamilie das vierte Kind zur Welt.