Messe in Rheda-Wiedenbrück hilft bei Berufsorientierung

Rheda-Wiedenbrück (eph) - Der Generationswechsel in der Gesellschaft – er hat längst auch den Arbeitsmarkt erreicht. Die Zahl älterer Arbeitnehmer, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen, steigt. Gleichzeitig treten aufgrund geburtenschwächerer Jahrgänge und längerer Ausbildungs- beziehungsweise Studienzeiten immer weniger junge Menschen in das Berufsleben. Für Firmen und Behörden wird es deswegen zunehmend schwieriger, interessierte und geeignete Schulabgänger als Nachwuchskräfte zu gewinnen. Um beide Seiten zusammenzubringen, gibt es eine für Rheda-Wiedenbrück neue Plattform: die Messe „Ausbildung und Arbeit – Berufsorientierung und Jobs“.

Mehr als 30 Arbeitgeber und Dienstleister dabei

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr präsentierten sich dabei am Freitag in der Stadthalle erneut mehr als 30 heimische Arbeitgeber und Dienstleister mit ihrem Ausbildungs-, Weiterbildungs-, Informations- und Beschäftigungsangebot. Zum Besuch der Messe eingeladen waren insbesondere Heranwachsende weiterführender Schulen, für die sich im kommenden Jahr oder im Jahr darauf die Frage der Berufswahl stellt. Die beiden Realschulen und die Gesamtschule ließen dafür kurz nach Ferienende sogar den Unterricht ausfallen. Sie schickten ihre Schüler vormittags auf die Messe. Nachdem es gegen Mittag an den einzelnen Ständen merklich ruhiger geworden war, nutzten am Nachmittag bis zum Ende der Veranstaltung gegen 15 Uhr vereinzelt auch Gymnasiasten das Informationsangebot.

„Wir wollen einfach mal schauen“

Drei von ihnen waren die Einsteinschülerin Therese Winkler (17) und die beiden Ratsgymnasiastinnen Jana Saldin (16) und Emily Blumentritt (17), die im kommenden Jahr ihr Abitur machen. Keine von ihnen hat sich bislang auf einen Berufswunsch festgelegt. Ihre Motivation für den Messebesuch: „Wir wollen einfach mal schauen und uns informieren.“

Um das Interesse der jungen Messebesucher auf sich zu ziehen, hatten sich viele Aussteller etwas einfallen lassen. In der Stadthalle selbst versuchten die Anbieter an dekorativ gestalteten Ständen mit den üblichen kleinen Aufmerksamkeiten wie Kugelschreibern, süßen Riegeln oder Schlüsselanhängern Interessierte zu sich zu locken, um mit ihnen am offenen Tresen ins Gespräch zu kommen. Etwas einfacher hatten es die Unternehmen aus dem Handwerk und der Industrie, die sich auf dem Vorplatz präsentierten.

Minibagger steht bereit zum Ausprobieren

Bei der Fahrradfirma Prophete etwa konnten die jungen Leute lernen, die Bremsen an ihrem Rad einzustellen oder einen defekten Schlauch zu flicken. Die Maschinenbaufirma Venjakob lud an einem selbstkreierten Automaten zum Reaktionstest. Bei der Westag durften Schüler eine Grillzange fertigen, bei Interlübke eine Handyhalterung, und bei der Schreinerei Voltmann standen Material und Bauanleitung für 75 Schwedenstühle bereit. „Die Aktion kommt gut an. Einen von unseren vier Azubis haben wir im vergangenen Jahr auf diese Weise gewonnen“, berichtet Personalerin Cornelia Enk.

Das wohl spektakulärste Mitmachangebot indessen hielt die im Gewerbegebiet Aurea ansässige Straßenbaufirma Eurovia für interessierte Jugendliche bereit: einen Minibagger, mit dessen Hilfe ein Ball in einem mit Sand gefüllten Container in einen Eimer zu befördern war. Auch junge Frauen bedienten hier die Schaltknüppel und testeten ihr technisches Geschick. „Der Besuch an unserem Stand war richtig gut“, freute sich Zweigstellenleiter Michael Heffels. „Es gab großes Interesse an den Berufen Straßenbauer und Baumaschinist sowie an einem Praktikum in den Herbstferien.“