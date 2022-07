Minigolfanlage bereichert Rheda-Wiedenbrücker Flora-Park

Eröffnung ist am Samstag, 16. Juli

Rheda-Wiedenbrück

Darauf haben viele Besucher des Rheda-Wiedenbrücker Flora-Westfalica-Parks schon sehnsüchtig gewartet: Die Minigolfanlage in der Spielerei wird am Samstag, 16. Juli, wieder freigegeben. Damit ist die Umgestaltung der Spielerei in Kürze abgeschlossen.