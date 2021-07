Mit Schreckschusspistole bedroht

Rheda

Wiedenbrück (gl) - Zwischen vier jungen Männern kam es am frühen Sonntag gegen 2 Uhr nachts an einem Schnellrestaurant an der Bielefelder Straße in Wiedenbrück zu einer Auseinandersetzung. Dabei bedrohte offenbar eine Streitpartei die andere mit einer Schreckschusspistole und einem Teleskopstock.