Motorradfahrerin in Lintel schwer verletzt

Wiedenbrück (ei) - Bei einem Unfall in Lintel auf der Varenseller Straße ist am Donnerstagabend eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Im Bereich Varenseller Straße, Einmündung Neuenkirchener Landstraße ereignete sich am Donnerstagabend ein Unfall mit einem Traktor und einer Motorradfahrerin.

Als ein 36-jähriger Traktorfahrer am Donnerstag gegen 19 Uhr von der Varenseller Straße links abbiegen wollte, übersah er in Höhe der Einmündung Neuenkirchener Landstraße eine 57-jährige Motorradfahrerin, die mit ihrer Moto Guzzi in Richtung Wiedenbrück unterwegs war. Die Frau bremste stark ab, als sie den abbiegenden Traktor erkannte und stürzte. Sie schleuderte gegen den Traktor und verletzte sich nach Polizeiangaben schwer.

Varenseller Straße vorübergehend voll gesperrt

Nach dem Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr wurden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug aus der Doppelstadt an der Ems alarmiert. Später rückte noch der Löschzug Lintel zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe aus, ferner die Drehleiter des Löschzug Rheda um die Unfallaufnahme durch die Polizei zu unterstützen. Die Varenseller Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme rund eine Stunde voll gesperrt, das Zweirad wurde abgeschleppt.