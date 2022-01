Museum „Wiedenbrücker Schule“ bekommt Zuwachs

In einer Art Dankeschön-Ausstellung präsentiert das Museum „Wiedenbrücker Schule“ derzeit Schenkungen und Neuerwerbungen der Einrichtung an der Hoetger-Gasse aus den Jahren 2020 bis 2021. Sie stammen aus Sammlungen sowie Privatbesitz. Das Foto zeigt Museumsleiterin Christiane Hoffmann mit Werkzeugen des Ornamentikers Willi Fechtelkord. sie trägt dabei eine Arbeitsschürze aus Drillich, die bei der Produktion zum Einsatz kam.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das Museum „Wiedenbrücker Schule“ hat in den vergangenen Jahren Objekte geschenkt bekommen, die bisher noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Das geschieht jetzt in einer kleinen Ausstellung, die Museumsleiterin Christiane Hoffmann, zusammengestellt hat.

Hartmann zeichnet Festwagen zum Stadtjubiläum 1952

Objekte der Kunst der „Wiedenbrücker Schule“, die aus Sammlungen sowie Privatbesitz stammen und 2020 bis 2021 für das Haus an der Hoetger-Gasse gesichert wurden, werden derzeit in einzelnen „Inseln“ gezeigt. Eines der besonderen Stücke ist zugleich sehr vielfältig: 1952 zeichnete Hubert Hartmann die geplanten Festwagen zum Stadtjubiläum von Wiedenbrück. So entstanden mehrere Einzelblätter, die im Haus Hartmann und dann in einer Privatsammlung zu finden waren.

Zu sehen sind auch zwei Gemälde von Fritz Burmann aus Privatbesitz, die einmal dessen Bruder Anton Burmann als jungen Mann und einmal eine Glasfensterplanung zeigen. Das sei besonders interessant, „weil wir bereits ein Glasfenster von Burmann im Haus fest verbaut präsentieren können,“ führt Hoffmann aus.

Eine mehrteilige Schenkung umfasst Modelle, die der Künstler Stefan Vollmer hergestellt hatte. Sie kommen aus dessen familiärem Umfeld. Und von seinem Bruder Anton Vollmer wurde ein Relief aufgenommen.

Schwergewichtiges von Hans Klasmeier

Auch Schwergewichtiges ist zu sehen: Modelle des Kunstschmieds Hans Klasmeier, die Objekte in klein zeigen, welche in Rheda-Wiedenbrück aufgestellt wurden.

Zwei Gemälde von Heinrich Repke zeigen die Heiligen Drei Könige an der Krippe – ein klassisches Weihnachtsthema. „Hierbei kann man sehr schön sehen, wie Repke seine Motive umsetzte“, erläutert die Museumsmacherin, „Die Wünsche der Kunden wurden berücksichtigt, so dass es für Meister wie ihn ein leichtes war, Originale von populären Themen zu schaffen, die nie gleich waren, sondern immer Originale mit hohem Wiedererkennungswert“, erläutert die Fachfrau. Diese Meisterschaft sei ein Markenzeichen der Künstler der „Wiedenbrücker Schule“ und daher sei es umso spannender, diese Motive einmal nebeneinander gehängt zu sehen.

Torhaus von Gut Schledebrück ein Hingucker

Auch das bekannte Torhaus von Gut Schledebrück hat Eingang in die Sammlung gefunden. Das Motiv steht als Repräsentant für den Ortsteil Lintel in der Sammlung des Museums, das sich auch als Stadtmuseum versteht, wie Museumsleiterin Christiane Hoffmann ausführt. Werkzeuge der Ornamentiker zur Fertigung von Möbelteilen oder Dekoren für Altäre sind ebenfalls neu dazu gekommen.

Die Präsentation kann während der Öffnungszeiten des Museums besucht werden, also mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags, samstags, und sonntags von 15 bis 17 Uhr. Im Museum gelten die Corona-Regeln des Landes NRW.