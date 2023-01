Musical-Fabrik Rheda-Wiedenbrück lüftet Geheimnis im März

Einstimmig von den Mitgliedern des Vereins Musical-Fabrik Rheda-Wiedenbrück in ihren Ämtern bestätigt wurden (v.l.) die Vorstandsmitglieder (v. l.) Angèle Reker-Ost, Jutta Helmer und Burkhard Schlüter.

Der Verein Musical-Fabrik Rheda-Wiedenbrück ist gut durch die Corona-Krise gekommen, auch wenn die Situation für alle Aktiven mit besonderen Herausforderungen verbunden war. Jetzt hat der inzwischen 290 Mitglieder zählende Verein Rückschau gehalten – und den Blick zudem auf künftige Projekte gelenkt.

Zehnjähriges Bestehen mit „Wie im Himmel“ gekrönt

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung in den Räumen am Bosfelder Weg in Rheda stand der Rechenschaftsbericht des Vorstands über das abgeschlossene Vereinsjahr 2022, das zugleich den zehnten Geburtstag der Musical-Fabrik markierte. Die Akteure hatten sich lange und intensiv auf dieses Jubiläum vorbereitet, das sie mit der Aufführung des Stücks „Wie im Himmel“ krönen konnten.

Klaus Wulfheide, Geschäftsführer und musikalischer Leiter der Musical-Fabrik, rief im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Erinnerung, dass alle Akteure mit „übergroßem Engagement“ zu dem Erfolg beigetragen hätten. Die Hauptdarsteller, das Ensemble, das Orchester, die vielen hundert helfenden Hände hinter den Kulissen hätten dafür gesorgt, dass mehr als 7000 Gäste bei den insgesamt zwölf Vorstellungen vom Geschehen auf der Bühne begeistert waren.

Dankbar stellte Vorsitzender Burkhard Schlüter fest, dass es dem Vorstand 2022 trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gelungen sei, die organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, um das herausfordernde Jubiläumsjahr zu einem guten Abschluss zu bringen.

Blick richtet sich nach vorne

Jetzt geht der Blick nach vorne. So freuen sich die 130 Akteure und mehr als 3000 weitere Besucher auf die nächste, erneut restlos ausverkaufte Staffel des Musicals „Wie im Himmel“, die im März über die Stadthallen-Bühne gehen wird.

Wulfheide informierte aber auch bereits über das Folge-Musical. Welches das sein wird, steht schon fest, die Verträge sind unterzeichnet. Verraten wird der Titel des Stücks, das im September 2024 zur Aufführung kommen wird, indes noch nicht. Das erfahren die Mitglieder der Musical-Fabrik im Rahmen der After-Show-Party, nachdem am 12. März der letzte Vorhang für das aktuelle Musical „Wie im Himmel“ gefallen ist. Die Castings für das neue Stück werden noch im Frühjahr stattfinden.

„Das ehrenamtliche Engagement spielt bei der Musical-Fabrik eine bedeutende Rolle“, hob Burkhard Schlüter hervor. Mit ihm als Vorsitzenden bilden Jutta Helmer als stellvertretende Vorsitzende und Angèle Reker-Ost als Schatzmeisterin den Vereinsvorstand, der ehrenamtlich tätig ist und die Geschicke des Vereins lenkt. So sind aber nicht nur die Aktiven der Vereinsführung unentgeltlich im Einsatz, sondern auch alle Mitwirkenden im Rahmen der Musical-Produktionen: vom Schauspieler auf der Bühne über die Orchestermitglieder, den Regisseur, die Choreografin, das Bühnenbildner-Team, die Kreativen der Licht- und Tontechnik bis hin zu den Kostümschneidern.

Vertrauen ins Vorstandsteam ist groß

Nachdem die Mitgliederversammlung den Vorstand einstimmig entlastet hatte, stand mit der Neuwahl des Vereinsvorstands ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung. Die Vorstandsmitglieder Burkhard Schlüter, Jutta Helmer und Angèle Reker-Ost wurden einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.