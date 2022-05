Nach Tönnies-Stilllegung muss Land NRW bezahlen

Nach coronabedingten Betriebsstilllegungen und Quarantäne in der Fleischindustrie Mitte 2020 muss das Land NRW in weiter

Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Nach coronabedingten Betriebsstilllegungen und Quarantäne in der Fleischindustrie Mitte 2020 muss das Land NRW in weiteren Fällen Lohnentschädigungen zahlen. Das hat das Verwaltungsgericht Münster am Donnerstag entschieden. Damit schlossen sich die Richter in zwei Musterverfahren dem Verwaltungsgericht Minden an, das Ende Januar vergleichbare Entscheidungen getroffen hatte (diese Zeitung berichtete). An beiden Gerichten liegen mehr als 7000 Klagen von betroffenen Arbeitnehmern, die über Subunternehmer in Schlachtbetrieben bei Tönnies in Rheda oder Westfleisch in Coesfeld eingesetzt wurden. Die beiden Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Behörde verhängt Quarantäne

Die Mitarbeiter der jetzt in Münster entschiedenen Fälle mussten im Frühjahr und Sommer 2020 – wie viele ihrer Kollegen – auf Anordnung der Behörden in Quarantäne gehen. Die Dienstleistungsunternehmen haben den Lohn plus Sozialabgaben in der Zeit von jeweils rund 1000 Euro weiterbezahlt, das Geld aber vom Land zurückgefordert. Dieses aber verweigerte die Entschädigung. In den mündlichen Verhandlungen wiederholten die Vertreter den Vorwurf, dass die Unternehmen die Beschäftigten nicht ausreichend am Arbeitsplatz geschützt hätten. In der Folge sei es zu Corona-Infektionen gekommen. Daher gebe es auch keinen Anspruch auf eine Lohn-Entschädigung aus dem Infektionsschutzgesetz.

Konnte keiner wissen

Dieser Sicht folgten die Richter in Münster nicht. Nach Überzeugung der Kammer muss feststehen, dass allein der Arbeitgeber schuld sei an der angeordneten Quarantäne. Bei dem Corona-Ausbruch 2020 habe es eine Vielzahl von Faktoren gegeben. So habe zum damaligen Zeitpunkt von der Bedeutung der Aerosole und der Übertragung von Corona über die Umluftkühlung niemand etwas gewusst. Deshalb liege auch keine Fahrlässigkeit vor.

Tönnies sieht sich entlastet

„Wir waren kein direkter Prozessbeteiligter. Aber auch das Urteil im zweiten Musterverfahren entlastet das Unternehmen“, heißt es in einer Stellungnahme der Firma Tönnies. Der Richterspruch unterstreiche, dass der Schlachtkonzern nicht fahrlässig gehandelt und den Ausbruch verursacht hat. Stattdessen werde klargestellt, dass Aerosole als Haupt-Risikofaktor für Corona-Infektionen nicht bekannt sein konnten. Das Corona-Management sei stets auf der Höhe der Zeit gewesen.