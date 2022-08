Nach Unfall auf der Autobahn 2 ist Geduld gefragt

Viel Geduld mussten Lastwagenfahrer am Freitagmorgen nah einem Unfall auf der A2 in Höhe Rheda-Wiedenbrück mitbringen.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund ist es am frühen Freitagmorgen kurz nach 6 Uhr zu einem Unfall mit einem Mercedes Vito der Bundeswehr gekommen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Überholverbots für Lastwagen stauten sich dieselben zurück bis zur Raststätte Gütersloh. Nach den ersten Notrufen bei der Kreisleitstelle in Gütersloh wurden der Löschzug Rheda, zwei Rettungswagen aus der Doppelstadt sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Gütersloh alarmiert.

Keine Verletzten

Zwischen der Haupt- und der Ringstraße war der blaue Transporter, der von einem 20-Jährigen gefahren wurde, aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und in die rechte Leitplanke geprallt. Die beiden Soldaten des Sanitätsregiments 2 aus Rheinland-Pfalz wurden mit dem Mercedes über alle drei Fahrstreifen in die Mittelleitplanke katapultiert und blieben schließlich quer auf der Fahrbahn liegen. Ausgelaufenes Motoröl verteilte sich auf der Fahrbahn und musste von den Feuerwehrleuten abgestreut werden.

Fahrstreifen gesperrt

Zunächst wurden alle drei Fahrstreifen gesperrt, die Verkehrsteilnehmer konnten über den Standstreifen die Unfallstelle passieren. Nach rund einer Stunde konnte auch der Hauptfahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Höchstgeschwindigkeit wurde von der Autobahnmeisterei auf 100 Stundenkilometer reduziert. Die Lastwagen stauten sich auf einer Länge von bis zu fünf Kilometern, Pkw und Transporter standen nur auf wenigen hundert Metern. Nach knapp zwei Stunden war die Unfallstelle geräumt.