Nachhaltigkeit im Fokus am Klimasonntag in Wiedenbrück

Rund um die Themen Energiesparen und umweltfreundliche Mobilität dreht sich der Aktionstag am 19. März in der Wiedenbrücker Innenstadt.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wenn Menschen Klima machen – diesen Titel trägt der zweite Klimasonntag am 19. März, 13 bis 18 Uhr, zu dem der Gewerbeverein Wiedenbrück einlädt. Den Besuchern werden praktikable und effiziente Maßnahmen vorgestellt, die helfen, CO2 einzusparen.

Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Bauen

Institutionen, Dienstleister, Handwerksbetriebe, Händler und Selbstvermarkter präsentieren sich mit ihren Beiträgen. Ihre Stände konzentrieren sich auf Markt-, Kirch- und Konrad-Adenauer-Platz. Darüber hinaus öffnen die Kaufleute ihre Geschäfte, laden Gastronomen zum Genießen ein. Interessenten bietet sich die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen mit Fachleuten über Klimaschutz zu informieren. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Bauen. Unter anderem werden Dämmsysteme, Photovoltaik, Speichersysteme und Smart-Home-Lösungen präsentiert. Zudem erfahren Besucher Nützliches zur Finanzierung. Weiterer Aspekt ist Mobilität.

Die Veranstaltung rückt die klimaschonende und umweltfreundliche Fortbewegung in den Mittelpunkt. Auch Ernährung wird ein Thema sein. „Regional statt global“ sowie Fairtrade in Handel und Gastronomie sind zwei Bereiche, um die es geht. Mit von der Partie sind – außer Unternehmen – Klimaschutzmanager Joel Otta, der Recyclinghof von Pro Arbeit, das Repaircafé, das Projekt Dorf-Auto St. Vit, die Initiative zur Verkehrswende, die Stadtwerke, das Reckenberg-Berufskolleg, die Volkshochschule, die Rollende Waldschule, der Heimatverein Wiedenbrück, das Projekt One-Dollar-Brille, die Awo-Kita am Emssee, die Bürgerstiftung und viele weitere.