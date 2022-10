Nachwuchs bei der Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) -Um 19 Nachwuchskräfte reicher ist die Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück. Zusammen mit zwei weiteren neuen Wehrmännern der Feuerwehr Langenberg absolvierten die ehrenamtlichen Kräfte kürzlich allesamt erfolgreich die Abschlussprüfung des 29. Truppmann-Lehrgangs der Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück. Damit haben sie die Grundausbildung eines jeden freiwilligen Feuerwehrkameraden absolviert und können nun ihr Wissen in Einsätzen anwenden.

Unterricht in Theorie und Praxis

„Die Truppmann-Ausbildung ist so etwas wie die Grundschule im Bildungsbereich“, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Christian Dresmann. Stattgefunden hat die Truppmann-Prüfung in St. Vit. Zunächst stand die Theorie im Feuerwehrhaus des dortigen Löschzugs auf dem Plan. Zahlreiche Fragen aus den Bereichen Löscheinsatz und Technische Hilfe mussten beantwortet werden. Das nötige Wissen hatten die Nachwuchskräfte zuvor in rund 160 Stunden theoretischem und praktischem Unterricht vermittelt bekommen. Als Ausbilder standen dabei 25 erfahrene Mitglieder der Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück und der Werkfeuerwehr Westag zur Verfügung. Am 4. April war der Lehrgang mit dem ersten von insgesamt vier Modulen gestartet.

Im Laufe der vergangenen Wochen und Monate standen Themen wie Rechtsgrundlagen, Wissen über den Löscheinsatz, Grundinformationen über die technische Hilfe, Retten- und Selbstretten, Erste Hilfe, aber auch der Umgang mit belastenden Einsatzsituationen auf dem Lehrgangsplan. Nach dem Theorieteil der Prüfung war die Praxis an der Reihe. Angenommen wurde ein bei Dacharbeiten ausgebrochenes Feuer in der Kindertageseinrichtung St. Vitus. Drei Personen mussten von den frisch ausgebildeten Feuerwehrkräften gerettet werden. Dabei kam neben Löschfahrzeugen auch eine der beiden Drehleitern der Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück zum Einsatz. Nachdem die Hydranten angezapft wurden, konnten die Personen schnell gerettet und das Übungsfeuer gelöscht werden. Lehrgangsleiter Jürgen Böckmann und die anwesenden Führungskräfte zeigten sich zufrieden mit der Leistung und gratulierten den Teilnehmern zum erfolgreichen Lehrgangsabschluss.

Kräfte werden benötigt

Die Absolventen werden bei den Blauröcken in der Emsstadt gebraucht. Zwar sei in allen fünf Löschzügen die minimal erforderliche Sollstärke erreicht, erklärt Dresmann. Aber: „Die ausgebildeten Kräfte werden benötigt, um die normale Fluktuation auszugleichen.“ Besonders in den Löschzügen Batenhorst und St. Vit sei jeder zusätzliche Kamerad willkommen. „Da ist noch Luft nach oben“, sagt Dresmann, der für dieses Ehrenamt wirbt: „Wir sind immer offen für Interessenten. Man kann vorbeikommen und sich unsere Arbeit unverbindlich anschauen.“ Interessenten melden sich am besten über die sozialen Netzwerke.