Neuenkirchener Rikscha befördert Rollstuhlfahrer

Der Internationale Tag der Pflege ist immer ein Anlass, sich bei Pflegekräften für die wertvolle Arbeit eines ganzen Jahres zu bedanken. Der Förderverein Haus St. Margareta Neuenkirchen verband dies mit einer Feierstunde, in der geladenen Sponsoren der Neuerwerb eine neu erworbene Rollstuhl-Rikscha vorgestellt wurde. Im Biergarten der Gaststätte Hesse wurden mehrere Ehrenrunden gedreht.

Rietberg-Neuenkirchen (gdd) - Im Rahmen einer Feierstunde zum internationalen Tag der Pflege hat der Förderverein Haus St. Margareta Neuenkirchen seine neueste Errungenschaft vorgestellt: eine Rikscha, mit deren Hilfe Menschen im Rollstuhl befördert werden können. Zur Dankeschön-Veranstaltung waren zahlreiche Sponsoren im Biergarten der Varenseller Gaststätte Hesse eingetroffen.

Mitglieder müssen nichts bezahlen

Das Gefährt soll allen Rietbergern, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zur Verfügung stehen. Dies betonten die Vorsitzenden des Fördervereins, Friedel Kathöfer und Friedel Pauleickhoff: „Wenn sich Angehörige zu einer Mitgliedschaft entschließen, können sie unsere beiden Fahrzeuge auch kostenlos benutzen“, stellte Letzterer in Aussicht.

Erstes Modell 2020 gekauft

Die erste Rikscha, in der zwei Personen Platz finden, wurde 2020 angeschafft. Seit wenigen Wochen besitzt der Verein überdies das Spezialgefährt, das über die Osterzeit hinweg Richard (56) und Marita Johann-Vorderbrügge (53) aus Verl-Österwiehe zur Verfügung gestellt wurde. Die Eltern von vier Kindern beförderten darin ihren Sohn Ricardo. Der 29-Jährige erlitt vor viereinhalb Jahren unverschuldet bei einem Autounfall so schwere Verletzungen, dass er sich seitdem im Wachkoma befindet. Sein Vater fuhr mit ihm vor den Ehrengästen mehrere Runden im Biergarten. „Wir haben so schon fünf längere Radtouren unternommen. Dies ist für uns ein Stück Freiheit“, betonte Marita Johann-Vorderbrügge.

Zurück in Freiheit

Aus Gütersloh angereist waren Manfred (83) und Erika Büteröwe (81). Der frühere Maschinenbautechniker hatte 2017 zum Werkzeug gegriffen und seiner Frau, die infolge von Diabetes Lähmungen an beiden Beinen erleidet, ebenfalls eine Rollstuhl-Rikscha gebaut. Danach konstruierte das Fördervereinsmitglied drei weitere Prototypen, die er gern kostenfrei an Interessenten verleihe, wie er sagte. Gemeinsam mit seiner Frau habe er schon mehr als 7000 Kilometer mit dem Vehikel absolviert. Es könne – samt Rollstuhlplattform – gut im Kombi verstaut werden. „Kürzlich sind wir den Emsradweg bis nach Münster gefahren.“

Im Biergarten wurden die geladenen Gäste, darunter der Pflegedienstleiter von Haus St. Margareta, Peter Fischbach, Heilerziehungspflegerin Christine Kramer und Einrichtungsleiterin Bernadette Laskowski sowie die Vorsitzenden der Schützenbruderschaften St. Johannes Druffel, Klaus Schnieder, und St. Benediktus Varensell, Manfred Habig, mit Harfenklängen begrüßt, die die Klangpädagogin und -therapeutin Dr. Michaela Brinkmeier darbot. Die beiden Vereine hatten Geld für den Kauf der Rollstuhl-Rikscha aus den Reihen ihrer Mitglieder gesammelt und gespendet.