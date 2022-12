Neun Verletzte bei Unfall auf Rietberger Straße

Auf der Rietberger Straße in Höhe der Straße Zur Flammenmühle ist ein Auto in einen mit acht Personen besetzten Transporter gefahren.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Rheda-Wiedenbrück (ei). Neun Menschen sind in der Nacht zu Freitag gegen 2.20 Uhr bei einem Unfall auf der Rietberger Straße (B64) in Höhe der Straße Zur Flammenmühle verletzt worden, einer davon schwer.

Fahrer würgt Wagen ab

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei würgte der Fahrer (22) eines mit acht Personen besetzten Ford Transit beim Abbiegen den Motor ab. In das unbeleuchtete Fahrzeug prallte ein Ford Grand C-Max, dessen Fahrer (63) aus Gütersloh auf der Bundesstraße aus Richtung Rietberg in Richtung Wiedenbrück unterwegs war. Der Fahrer des Transit, in dem sieben Mitfahrer im Alter zwischen 19 und 47 Jahren saßen, war auf der Straße Zur Flammenmühle unterwegs und wollte dann links auf die Rietberger Straße Richtung Wiedenbrück abbiegen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass der Wagen auf der Straße stand, da der Motor aufgrund einer Fehlbedienung kurz zuvor ausgegangen sei.

Das Fahrzeug blieb nach den ersten Ermittlungen der Polizeibeamten unbeleuchtet auf der Straße liegen. Das Hindernis erkannte der Fahrer des C-Max zu spät und fuhr in das Heck des Transporters. Der Transit schleuderte von der Straße und blieb im Einmündungsbereich der gegenüberliegenden Druffeler Straße im Graben liegen. Die Insassen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Der C-Max rollte weiter in Richtung Wiedenbrück und blieb mit einem erheblichen Frontschaden auf dem Asphalt stehen. Laut Polizei wurde der Fahrer des Ford Grand C-Max leicht und der Ford-Transit-Fahrer ebenfalls leicht verletzt. Sechs der sieben Mitfahrer (19, 20, 23, 29, 35 und 47 Jahre alt) wiesen ebenfalls leichte Verletzungen auf. Mit mehreren Rettungswagen wurden sie in umliegende Krankenhäuser gefahren. Ein siebter Mitfahrer, ein 39-jähriger Rietberger wurde schwer verletzt in die Klinik Gilead I. in Bielefeld-Bethel gebracht.

„Massenanfall von Verletzten“ ausgelöst

Nachdem zunächst Rettungswagen aus Rietberg und Rheda-Wiedenbrück an die Unfallstelle entsandt worden waren, wurde nach dem Eintreffen und einer ersten Sichtung der Patienten ein „Massenanfall von Verletzten“ ausgelöst. Weitere Rettungswagen aus Gütersloh, Notarzteinsatzfahrzeuge aus Rheda-Wiedenbrück und der Kreisstadt, der „Leitende Notarzt“ sowie der Organisationsleiter Rettungsdienst eilten nach Lintel. Ferner waren die Hilfsorganisationen wie Deutsches Rotes Kreuz oder Malteser Hilfsdienst alarmiert worden, um zusätzliche Transportkapazitäten zu schaffen. Auch der Löschzug Lintel wurde alarmiert, rund 20 Einsatzkräfte rückten unter Leitung von Brandinspektor Dennis Feldmann aus und leuchteten die Unfallstelle aus.

Unfallstelle für zwei Stunden gesperrt

Ferner wurde der Rettungsdienst unterstützt und später die Fahrbahn gesäubert. „Im Bereich des Betonwerks wurde ein Sammelplatz für die Unterstützungskräfte eingerichtet“, teilte Feuerwehr-Pressesprecher Michael Schnatmann mit. Polizeibeamte sperrten die Unfallstelle rund zwei Stunden. An der Unfallstelle machte sich auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Theismann ein Bild des Geschehens. Die beiden Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden.