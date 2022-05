Nielsen investiert Millionen in Standort Rheda

Satte zehn Millionen Euro investiert die Nielsen-Design-GmbH in die Produktionsstätte am Bosfelder Weg in Rheda.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Nielsen-Design-GmbH hat eigenen Angaben zufolge eine massive Investition in den Standort am Bosfelder Weg in Rheda angestoßen. Für die Errichtung neuer Produktionsanlagen werde eine zusätzliche, etwa 2300 Quadratmeter große Fertigungshalle gebaut, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Starkes Wachstum

Demnach handelt es sich um die Erweiterung der bestehenden Eloxalanlage sowie den Bau einer neuen, größeren Strangpresse für Aluminiumprofile. Bedingt durch das starke Wachstum in den vergangenen Jahren stoße man an seine Kapazitätsgrenzen, werden die Geschäftsführer Richard Niemann und Andreas Montag zitiert.

Neue Märkte erschließen

Mithilfe der Investition werde die Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie derer Tochtergesellschaften in Frankreich und England beschleunigt und gestärkt. Lertztlich erleichtere das Vorhaben das Erschließen neuer Märkte weltweit, wodurch die Entwicklung des Unternehmens gesichert sei.

Marktführer im Bereich Bilderrahmen

Das familiengeführte Unternehmen verzeichne nach Loslösung aus der ehemaligen amerikanischen Muttergesellschaft ein starkes Wachstum, teilen die Geschäftsführer mit. Das Zehn-Millionen-Euro-Projekt – die bisher größte Einzelinvestition in der 40-jährigen Firmengeschichte – werde den nötigen Spielraum für Expansionen sichern. Die Nielsen-Design ist eigenen Angabe